On s’y attendait, les compteurs du marché automobile français ont tourné à plein régime pendant le mois d’avril 2021. Même si les volumes n’ont pas retrouvé leur niveau de 2019

(ils représentent environ 75 % de ceux d’il y a deux ans), soit avant la crise, la croissance

des ventes de véhicules neufs particuliers s’est affolée à + 568,8 % : il s’est écoulé

140 426 unités, contre près de 21 000 seulement il y a un an. L’argus fait le point sur les canaux de vente, tous encore en positif après un mois de mars en fort rebond également

(à près de 192 %).

Le canal de ventes aux particuliers

Bien moins inférieur aux résultats du mois de mars, ceux d’avril 2021 avancent 55 990 immatriculations auprès des particuliers, en hausse de 373 %. Ce canal a ainsi représenté 39,9 % sur le mois. Après la marque Peugeot qui s’est placée en reine des ventes dans cette catégorie (8 594 unités, + 143,6 % et 15,3 % de part de marché), c’est Dacia que l’on retrouve en deuxième position avec 6 715 mises à la route (+ 539 %) et un poids de 12 % sur les ventes totales. Elle a ravi à la place à Renault, détentrice de 10,7 % du marché à 5 986 unités (+ 206,5 %). La première marque automobile étrangère reste Volkswagen avec un poids de vente à 2,5 % et 3 547 immatriculations (+ 994,8 %).

Le canal de ventes aux sociétés

La part des sociétés (hors location) a un peu augmenté par rapport au mois précédent par exemple, pour s’établir à 16,12 % en avril 2021 et 22 641 livraisons (+ 468 %). Les deux marques françaises sont restées les plus performantes sur ce canal et ont même joué des coudes : elles ont toutes deux enregistré 6 400 ventes et 4,5 % de part de marché, mais Peugeot a bien plus évolué avec + 508 % que Renault, qui a vu sa courbe grimper seulement de 283 %.

Le canal de ventes des loueurs de longue durée

Le canal de ventes des loueurs de longue durée a conclu un mois d’avril 2021 à 17 338 véhicules neufs particuliers, enregistrant un bond spectaculaire de 862,2 %. Son taux de pénétration est resté stable à 12,3 %. En détail, la marque Peugeot s’est emparée de 3,2 %

(4 474) du marché de la LLD, quand Renault n’a pas atteint 2 % de part (2 301).



À LIRE. Tous les indicateurs du marché automobile en avril 2021.

Le canal de ventes des loueurs de courte durée

Les loueurs de courte durée se sont stabilisés autour des 24 000 unités écoulées comme au mois de mars. Le canal a pris près de 17 % du marché auto français.

Le canal de ventes des véhicules de démonstration

Le canal des véhicules de démonstration et des garages a compté 17 660 immatriculations et monté en volume de 935 %. Sa part de marché s’est élevée à 12,6 % en mars 2021.