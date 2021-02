Si le marché automobile français commence mal l’année 2021, avec un repli des immatriculations de voitures particulières neuves de 5,8 % pour 126 381 unités écoulées, certains canaux de ventes ont su tirer leur épingle du jeu.

Le canal de ventes aux particuliers

Avec un total de 58 761 véhicules enregistrés, le canal des particuliers a réussi l’exploit en progressant de 0,6 % sur ce premier mois de l’année. Il a d’ailleurs compté une part de marché de 46,5 %, un poids à l’image des derniers mois passés, hors primes à la conversion et bonus modifiés. Notons que Dacia a particulièrement brillé puisque la marque a vendu

9 032 modèles, soit une augmentation de 83 % pour atteindre 15,4 % de pénétration. Celle-ci s’est placée derrière Peugeot, qui a écoulé 9 528 unités, soit – 8,2 % et 16,2 % de part de marché, et devant Renault et ses 7 022 ventes (– 26,4 % et 12 % de part de marché). Si les marques françaises ont sensiblement été pénalisées sur ce mois dans cette catégorie, les marques importées ont redressé la tête en signant des résultats positifs comme c’est le cas avec Toyota (5 706 unités, + 27 % et 9,7 % de part) et Volkswagen (3 695 unités, + 27 % et

6,3 % de part).



Le canal de ventes aux sociétés

Une bonne nouvelle en entraînant une autre, le segment des sociétés a également signé un bon mois de janvier. La variation positive a atteint 3,8 %, soit 19 526 mises à la route et une part de marché conclue à 15,4 %. Peugeot y réalise la meilleure performance avec 6 749 unités (+ 23 %) et une part de marché de 34,6 %.

Le canal de ventes des loueurs de longue durée

Puis, on annonce les tendances négatives. La première concerne le canal de la location de longue durée qui a reculé de 3,2 % sur le mois de janvier 2021, pour atteindre 14 883 ventes et une part de marché à 11,8 %. Dans les marques françaises, seul Renault s’habille de vert en enregistrant une hausse de 13,1 % à 1 750 modèles vendus.

Le canal de ventes des loueurs de courte durée

Le premier mois de l’année n’a pas été synonyme de réussite non plus pour les loueurs de courte durée. Ces professionnels ont une nouvelle fois vu leurs ventes chuter, et ce, de

46,1 % pour n’écouler que 5 519 voitures et ne représenter que 4,4 % du marché global.



Rappelons que la LCD est une activité très sévèrement touchée par les mesures sanitaires en France, puisque très dépendante du tourisme. Et, avec les annonces du Premier ministre Jean Castex quant à la fermeture des frontières françaises, les professionnels peuvent aussi craindre le pire pour le mois de février...

Le canal de ventes des véhicules de démonstration

Le canal des véhicules de démonstration et des garages a compté 23 297 immatriculations, mais s’est replié de 10,5 %, à 18,4 % de part de marché.