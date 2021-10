Les ventes de voitures en Russie sont reparties à la baisse en avril, confirmant le ralentissement de ce marché après deux ans de franche reprise. Selon l'Association of European Businesses (AEB), les ventes de véhicules neufs (VL & VUL) se sont établies à 148 296 unités, soit 2,7% de moins qu'un an plus tôt à la même période.Le marché automobile russe avait renoué avec la croissance en 2017 après quatre ans d'effondrement, stimulé par un rebond de la croissance économique russe après une longue phase de récession. Mais la tendance s'essouffle et les ventes ont subi en février leur premier mois de baisse en deux ans, avant une légère reprise en mars.En début d'année, les constructeurs avaient mis en cause la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier mais ils s'inquiètent désormais d'une tendance plus profonde, liée à la morosité économique et aux difficultés des Russes dont le pouvoir d'achat baisse depuis cinq ans.A contre-courant, le numéro un du marché russe, Lada, dont le constructeur Avtovaz est intégré au groupe Renault depuis 2017, a vu ses ventes augmenter de 5% sur un an. Il devance les marques coréenne Kia (+1%) et Hyundai (-3%), ainsi que Renault (+5%).Plus bas dans le classement, Toyota subit une baisse de 4% de ses ventes, Nissan de 55%, Mazda de 28%, Chevrolet de 37%. Par ailleurs, Ford, qui a annoncé récemment quitter le marché russe des véhicules légers, subit une chute de 23%.Après une hausse de 12,8% en 2018, les constructeurs ont indiqué en début d'année prévoir une progression de seulement 3,6% des ventes en 2019 à 1,87 million d'unités, loin du record de 2012 à près de trois millions de véhicules, quand il était le second marché européen derrière l'Allemagne.Le marché automobile russe, dans lequel les grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, a diminué de plus de moitié entre 2012 et 2016.(avec AFP)