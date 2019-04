+7,5% pour les 2-4 ans

2,5 VO pour 1 VN

Mars 2019 Jan. à Mars 2019 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 508 130 100,00 -3,7 1 411 908 100,00 +0,7 MARQUES FR. 265 919 52,33 -4,7 739 051 52,34 -1,1 CITROEN 59 099 11,63 -5,3 163 737 11,60 -1,4 DS 5 984 1,18 +2,9 16 155 1,14 +7,8 PEUGEOT 94 522 18,60 -2,4 263 540 18,67 +1,1 RENAULT 105 892 20,84 -6,9 294 414 20,85 -3,5 MARQUES ETR. 242 211 47,67 -2,5 672 857 47,66 +2,7 ALFA ROMEO 3 315 0,65 -7,9 9 295 0,66 -2,4 AUDI 19 176 3,77 -4,8 53 590 3,80 +1,7 B.M.W. 19 895 3,92 +1,1 53 579 3,79 +5,9 DACIA 11 264 2,22 +8,5 30 575 2,17 +17,9 FIAT 14 265 2,81 -0,5 39 925 2,83 +3,1 FORD 18 783 3,70 -6,7 52 483 3,72 -2,7 HYUNDAI 5 012 0,99 +4,6 13 837 0,98 +6,3 KIA 4 369 0,86 +0,7 12 026 0,85 +4,2 MERCEDES 18 810 3,70 +1,8 52 016 3,68 +6,2 MINI 6 323 1,24 +5,2 16 926 1,20 +8,2 NISSAN 14 049 2,76 -9,9 39 051 2,77 -2,3 OPEL 17 218 3,39 -8,1 47 358 3,35 -5,5 SEAT 6 969 1,37 -3,7 19 417 1,38 -0,5 SKODA 3 112 0,61 +5,5 8 664 0,61 +9,0 SUZUKI 3 845 0,76 -1,6 10 747 0,76 -0,4 TOYOTA 13 073 2,57 -0,7 38 154 2,70 +7,2 VOLKSWAGEN 38 222 7,52 -2,2 106 220 7,52 +2,5 VOLVO 2 912 0,57 +0,2 8 142 0,58 +8,2

Après l’embellie de février (+5,8%), c’est le repli qui a caractérisé le troisième mois de l’année 2019 pour le marché de l’occasion :. C’est 19 375 unités de moins qu’en mars 2018. Ce retrait s’explique par un jour ouvré en moins (21 jours contre 22 l’an passé). En progression constante depuis plusieurs mois,, à 50 754 unités. Il a représenté 10% du marché sur ce mois. Peugeot y a signé une croissance à deux chiffres (+10,9%) grâce aux 208 (+12,4%) et 3008 (+20,6%). Les immatriculations de Citroën ont fléchi de 3,8%, à cause de la chute des C3 (-27,6%) et C4 (-41,5%), pas compensée par le bond du C3 Aircross (+96,1%). Le recul s’est révélé encore plus prononcé pour Renault (-13,8%), plombé par les Captur (-15,6%), Megane (-26,7%) et Kadjar (-28,3%), malgré la hausse de la Clio (+8,4%).Sur ce segment stratégique pour les distributeurs, les immatriculations ont reculé en mars pour les principales marques importées : BMW (-6,5%), Fiat (-7,9%), Ford (-25,9%), Nissan (-26,6%), Mercedes (-2,9%), Opel (-10%) et Volkswagen (-5,6%). Parmi les progressions notables, on retiendra celles de Dacia (+16,9%), Hyundai (+11,2%) et Mini (+10,9%). Au niveau des modèles, la Fiat 500 (+16,8%), le nouveau BMW X2, la Classe A (+67,1%), le Crossland (+63,8%) ou encore le T-Roc (+30,5%) ont affiché les hausses les plus fortes.est restée parfaitement étale par rapport au même mois de l’an passé (à 5 unités près !), à 38 085 véhicules. Citroën et Peugeot y ont affiché respectivement des hausses de 8,4% et 10,5%, tandis que les immatriculations de Renault ont reculé de 2,6%. Pour les marques importées, forte progression pour Fiat (+33,8%), Jeep (+45,3%) et Seat (+40,4%). Baisse sensible en revanche pour Ford (-17,2%), Nissan (-28,9%) et Opel (-21,8%)., est resté dynamique en mars avec une progression de 7,5%, à 70 845 unités, portée principalement par les marques Renault (+14,7%) et Peugeot (+6,8%), mais aussi Fiat (+26,2%), Mercedes-Benz (+10,2%) et Toyota (+26,8%).Enfin,a enregistré un recul de 6,4%, à 318 209 unités. Il a représenté 62,6% du marché de l’occasion en mars., soit une légère hausse de 0,7% par rapport à la même période de l’an passé (9 587 véhicules de plus). Il s’est immatriculé 2,5 VO pour 1 VN en France depuis janvier. Le segment des VO de moins de 1 an affiché une progression de 6%, à 147 562 véhicules.Celui des produits de 1 à 2 ans augmente de 6,1% et la tranche des 2-4 ans croît de 13,1%. Enfin, le marché des « vieux VO » (5 ans et plus) accuse une baisse de 3,4%, à 885 727 unités.