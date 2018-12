Après un mois de septembre calamiteux et un mois d'octobre convalescent, novembre a semble-t-il rimé avec un début de retour à la normale pour le marché du véhicule neuf : -4,7% d'immatriculations. Certains modèles manquent en effet encore cruellement d'approvisionnement. Le groupe Volkswagen est sans doute celui qui a payé le plus lourd tribut au WLTP, mais il est loin d'être le seul. D'autres constructeurs ont cessé de vendre leur modèle star avec tel ou tel moteur, ce qui a engendré des baisses de ventes conséquentes . Voici le top 5 des SUV vendus en novembre, segment par segment.1) Peugeot 2008, 5512 immatriculations, -1,4%2) Dacia Duster, 4052, non significatif (ns)3) Citroën C3 Aircross, 4051, +84,4%4) Renault Captur, 3602, -26%5) Volkswagen T-Roc, 1523, ns1) Peugeot 3008, 6607, -16,3%2) Toyota C-HR, 1874, +82,8%3) Volkswagen Tiguan, 1822, -3,3%4) Opel Crossland X, 1362, +35,9%5) Renault Kadjar, 1296, -57,2%1) Peugeot 5008, 3125, +7,9%2) DS 7 Crossback, ns3) Toyota Rav 4, 889, +0,9%4) Mercedes GLC, 820, -1,8%5) Volvo XC60, 649, +69,5%1) Range Rover Sport, 210, ns2) Volvo XC 90, 144, +5,9%3) BMW X5, 150, -27,5%4) Audi Q7, 118, -29,8%5) Audi Q8, 111, ns1) Range Rover, 59, ns2) Tesla X, 56, +40%3) Mercedes GLS, 5, -16,7%3 ) Lamborghini Urus, 5, ns5) Mercedes Classe G, 4, +0%