Après le rebond de 13,3% en septembre, le marché des utilitaires d’occasion (-5t) a profité d’un jour ouvré supplémentaire en octobre pour enregistrer une deuxième hausse consécutive. Il s’est immatriculé, soit une croissance de 2,4% par rapport à octobre 2017. Toutes les principales marques du marché ont affiché des variations positives.Comme pour le marché des voitures particulières, lese porte bien :. Les résultats sont toutefois très disparates selon les marques. Ainsi, les immatriculations de Peugeot et de Citroën grimpent respectivement de 28,2% et de 19,1%. La marque au lion surfe sur les bonds des Expert (+54,5%) et Partner (+33,3%) et Citroën sur Berlingo (+16,8%) et Jumpy (+13,2%), modèles qui sont fabriqués sur les mêmes ligne de production. Pour Renault, le bilan est négatif (-3,6%), en partie à cause du recul du Trafic (-13,1%), tandis que le Kangoo a tenu son rang sur ce segment (+1,9%). Du côté des marques importées, le mois a été bénéfique pour Ford (+14,8%), Mercedes-Benz (+66,2%), Volkswagen (+20,7%) et Opel (+18,8%), beaucoup moins pour Fiat (-13,5%).La tranche des. Sur ce segment, les immatriculations de Renault ont affiché un bond de 16%, celles de Peugeot ont légèrement augmenté (+0,7%) tandis qu’elles ont reculé pour Citroën (-2,3%).Enfin, et cette fois-ci contrairement aux VP,a repris des couleurs en octobre :Au cumul des dix mois, lepar rapport à la même période de l’an passé, à 664 135 unités. La tendance est très favorable pour les véhicules récents (moins de 1 an) qui progressent de 9,6%, à 33 057 immatriculations. Le segment des produits âgés de 1 à 5 ans reste étale par rapport à l’an passé : -0,1%, à 134 526 unités. Enfin, malgré le sursaut du mois d’octobre, le bilan reste négatif pour le marché des VUO âgés de 5 ans et plus, qui accuse une baisse de 2,2%, à 430 829 véhicules. Il représente 65% des immatriculations d’utilitaires d’occasion en France.