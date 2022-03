Selon Fazilet Cinaralp, secrétaire générale de l’Association européenne des fabricants de pneu et du caoutchouc (ETRMA), les mesures de confinement, les restrictions de circulation, la crise économique, ou encore la fermeture de certaines usines ont « fortement impacté le segment du pneumatique, non seulement en termes de ventes, mais aussi de pertes d’emplois ». Au même titre que les ventes de voitures neuves, le marché européen du pneumatique a en effet souffert en 2020, avec une baisse de 23 % des ventes pour le segment de la monte d’origine pour véhicules particuliers (catégorie TC4), soit 66,9 millions d’unités contre 87,1 millions en 2019.

Le marché du pneu de rechange a quant à lui mieux résisté avec 192,3 millions d’unités vendues en 2020 contre 218,7 millions en 2019, soit – 12 %, sachant que la chute a été plus mesurée au quatrième trimestre, avec – 5 %. Notons toutefois que les catégories des pneus été (– 13 %) et surtout des pneus hiver (– 20 %) ont plus souffert que la moyenne, tandis que les pneus de rechange toutes saisons ont progressé de 5 % dans le même temps.





Plusieurs restructurations annoncées

Alors que les pneus de rechange pour le secteur agricole (0 %), pour les camions (– 4 %) et pour les motos et scooters (– 9 %) ont mieux résisté que les modèles pour véhicules de tourisme, le segment de la monte d’origine pour poids lourds a lui aussi souffert (– 18 %).

En conséquence, plusieurs manufacturiers ont annoncé des restructurations et fermetures d’usines en Europe. C’est le cas de Michelin, qui a récemment dévoilé un « plan de simplification et de compétitivité » incluant la suppression de 2 300 postes en France, mais aussi de Bridgestone, qui vient d'annoncer la fermeture de son usine de Béthune (62), qui emploie 863 personnes. De son côté, Continental a lancé un plan de restructuration en 2019 qui touchera 30 000 emplois dans le monde d’ici 2029, dont 13 000 en Allemagne. Cela permettra à l’équipementier allemand de réaliser plus d’un milliard d’euros à partir de 2023.