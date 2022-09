Une reprise encourageante

Selon les chiffres de l’Association européenne des fabricants de pneu et du caoutchouc (ETRMA) , il s’est écoulé 53,72 millions de pneumatiques de remplacement pour les voitures particulières en Europe au cours du premier trimestre 2021, contre 48,09 millions un an plus tôt, soit une évolution de 12 %.Dans le détail, le marché des pneus été a représenté 33,97 millions d’unités (+ 6 %) et celui des pneus hiver 2,5 millions (+ 17 %). Mais, avec 6,84 millions d’unités, soit + 39 %.À LIRE. Michelin construit sa première usine de recyclage de pneumatiques Alors que, ceux pour les motos et scooters ont progressé de 17 % à 3,23 millions d’unités et ceux destinés aux engins agricoles ont progressé de 9 % à 339 000 unités.Ces chiffres sont jugés « encourageants » par Fazilet Cinaralp, secrétaire générale de l’ETRMA, après une année 2020 « très difficile ». Elle y voit un « bon signe » pour l’industrie du pneumatique et espère que les plans de vaccination contre le Covid-19 permettront aux« restrictions de voyage d’être levées pour autoriser les gens à voyager de nouveau ».