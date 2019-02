immatriculations non consolidées

Le marché automobile français (périmètre VPN) a enregistré un mois de janvier plutôt stable en volume, à 155080 immatriculations (chiffres non consolidés), soit un léger repli de 1,13% par rapport au même mois de référence 2018. On peut souligner que cette inflexion correspond aux prévisions annuelles de plusieurs analystes qui placent le marché français en retrait de 1 à 2% sur l’exercice 2019.En outre, avant de parler de dégradation structurelle de l’économie française, il faut garder à l’esprit que le mouvement social des gilets jaunes a continué à perturber l’activité, rendant complexe l’accès aux concessions dans certaines zones et parasitant les flux logistiques de livraison des véhicules.Les groupes français sont à -2,17%, avec un recul un peu plus prononcé pour le groupe Renault (-3,05%). Une baisse qui est notamment liée à un recul de Dacia, qui marque le pas (-5,44%). « Les immatriculations dites « constructeurs » ont été inhabituellement élevées chez Dacia en janvier », pointe un analyste. Chez PSA, Peugeot marque un temps d’arrêt (-5,94%), mais « il faudra garder à l’esprit que les références de comparaison sont élevées pour la marque cette année ». En revanche, Citroën confirme sa bonne orientation (+1,57%), tandis que DS (+21,03%) et Opel (+7,59%) font valoir de belles performances.Les tracas de Dacia font le bonheur de Volkswagen qui repasse devant la marque française, en réalisant un très bon mois de janvier (10141 unités, soit +17,16%). Les autres marques du groupe sont moins en verve et Audi (-6,88%) et Porsche (-23,34%) composent toujours avec le WLTP, « ce qui pourrait être le cas durant tout le premier trimestre ».Sur sa lancée de 2018, Toyota continue sa trajectoire de solide progression (+5,11%, à 8357 immatriculations), ce qui est aussi le cas des marques coréennes, Hyundai en tête (+13,17%, à 2785 immatriculations), suivie de Kia (+6,69%, à 3364).Par ailleurs, les temps sont durs pour les marques généralistes : Ford dévisse (-15,48%, à 5860 unités) ; Fiat recule (-6,78, à 4865 unités) ; Nissan continue de boire le calice jusqu’à la lie (-45,02%, à 2546 immatriculations).Chez les marques japonaises, Suzuki confirme son cycle positif (+15,65%, à 2535 unités. « Premier mois satisfaisant, avec un bon mix par canaux et c’est ce qui importe le plus à la maison-mère, avant le seul volume d’immatriculations en tant que tel », indiquait, directeur de l’activité automobile de Suzuki France. Mitsubishi (+196,48% !) affole les compteurs, quand Mazda (+9,15%) et Honda (+3,38%) connaissent un bon début d’exercice.Pour le segment premium, alors que les difficultés d’Audi se poursuivent, BMW souffre aussi (-9,71%), tandis que Mercedes-Benz fait parler la poudre (+46,26%, à 4224 unités). Volvo continue d’écrire sa success story avec une nouvelle performance de choix sur le premier mois de l’année (+32,83%, à 1574 unités).Retrouvez lesdu marché français en cliquant ci-dessous.