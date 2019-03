Le marché automobile français (périmètre VPN) a enregistré un robuste mois de février en volume, à 172443 immatriculations (chiffres non consolidés), soit une croissance de 2,1% par rapport au même mois de référence 2018 (avec le même nombre de jours ouvrés). Au cumul des deux premiers mois de l’année, le marché est à +0,5%, en ligne avec les prévisions de la majorité des analystes qui tablent sur un exercice stable, voire en léger repli (-1 à -2%).En outre, il faut garder à l’esprit que le mouvement social des gilets jaunes a continué à perturber l’activité, même si c’est de façon moins prononcée que fin 2018.Au global, les groupes français sont plus dynamiques que le marché (+6,2%), mais le panorama est contrasté entre Renault et PSA. Avec une infime progression de 0,2%, le groupe Renault n’endosse pas le rôle de la locomotive. Un état de fait qui s’explique par Renault (-1,3%, déjà loin derrière Peugeot en nombre d’immatriculations) mais aussi par le ralentissement de Dacia, qui a néanmoins redressé la barre (+3,4%) après un mois de janvier très difficile. Notons qu’Alpine a beaucoup livré durant le mois de février (182 unités). Chez PSA, Peugeot reste solide (+2,5%), surtout qu’il « faut garder à l’esprit que les références de comparaison sont élevées pour la marque cette année ». Citroën fait mieux que confirmer sa bonne orientation (+20%), au même titre que DS (+25,6%) et Opel (+24,5%).Par ailleurs, Volkswagen semble avoir mangé son pain noir et affiche une croissance de 3,1%, dans la foulée d’un excellent mois de janvier (+17,1%). Skoda et Seat sont au diapason, ne quittant plus les taux de progression à deux chiffres (+16,6% chacune). Sans surprise, c’est plus difficile pour les autres marques du groupe : Audi (-6,6%) et Porsche (-68%). Comme nous l’indiquait un analyste dès le début de l’année, cela « pourrait être le cas durant tout le premier trimestre », le temps d’amortir les effets du WLTP.Toyota a marqué le pas en février (-0,7%), ainsi que Kia (-6,7% avec un bilan étale au cumul des deux premiers mois). Ce n’est pas le cas de Hyundai (+13,5%), dont « le seul frein réside actuellement dans les approvisionnements », dixitPar ailleurs, les temps restent durs pour les marques généralistes : Ford en repli (-7,6%), comme Fiat (-7,9), tandis que Nissan continue de dévisser (-31,7%). Après deux mois complexes, mars sera scruté avec attention chez ces acteurs.Chez les marques japonaises, Suzuki ralentit, mais maintient son cycle positif (+3,6%), surtout que le niveau des commandes est bien orienté. Mitsubishi reste au triple galop (+158,3%), quand Mazda (+22%) confirme son bon début d’année. C’est plus délicat pour Honda (-10,1%).Pour le segment premium, alors que les difficultés d’Audi se poursuivent, BMW souffre aussi (-18,4%), ce qui profite à Mercedes-Benz (+2,3%). Par ailleurs, Volvo maintient un rythme de croissance très soutenu, avec une nouvelle performance de choix en février (+44,4%). Enfin, à la marge, relevons qu’en février, Tesla a fait presque le double d’immatriculations que Jaguar (même si Jaguar garde le lead au cumul des deux premiers mois de l’année).Retrouvez les immatriculations non consolidées du marché français de février 2019 en cliquant ci-dessous