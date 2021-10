Le marché français s’avère une nouvelle fois solide et le volume des ventes de VPN s'est ainsi établi à 188 197 unités au cours du mois d'avril (+0,43% par rapport à avril 2018, un indice de comparaison élevé, faut-il le rappeler). La progression tient du trompe-l’œil car le mois d’avril avait un jour ouvré supplémentaire (21 contre 20 en avril 2018), mais il convient de rester nuancé dans les analyses et il faut tenir compte de la poursuite du mouvement des Gilets jaunes, du phénomène d’attente lié aux annonces gouvernementales et du très vaste étalement des vacances scolaires. Au premier quadrimestre 2019, le repli est d’ailleurs aussi très contenu, à -0,36%, pour 741 532 véhicules particuliers neufs. En outre, il faut souligner le dynamisme du marché VUN (moins de 5T1) : +12,33% en avril 2019, avec 43 632 immatriculations, et au cumul des quatre premiers mois de l’année +6,22%, pour 165 283 unités.Dans le périmètre VPN, en avril, les groupes français ont regagné un peu de terrain, grâce à PSA (+6,71%), tandis que Renault peine à suivre (-7,52%). Certaines tendances des mois derniers se confirment pour les marques, avec Citroën en pleine reconquête (+28,74%), au même titre qu’Opel (+5,03%). La situation reste plus délicate pour Peugeot (-1,32%), alors qu’elle est carrément tendue pour DS (-25,93%). Par ailleurs, Renault voit encore ses ventes s’éroder (-6,54%), quand Dacia rechute après son rebond de mars (-11,43%).Dans le périmètre des généralistes, au cours du mois d'avril, la marque Volkswagen retrouve sa robustesse (+1,86% à 12676 VN), tandis que Skoda (+14,12% pour 3007 unités) et surtout Seat (+39,20% pour 3260 véhicules) maintiennent leur rythme de croissance intense. Toyota reste une valeur sûre (+1,88% à 8222 unités), alors que Fiat continue de chuter (6476 VN à -6,97%), que Ford souffre (6372 véhicules à -13,96%) et que Nissan dévisse une nouvelle fois (3315, -28%).On peut noter que Hyundai a marqué un temps d’arrêt en avril (3317 unités pour -0,27%), ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps et ce qui n’obère pas sa performance sur l’ensemble du premier quadrimestre, alors que Kia confirme un essoufflement de ses ventes (4191, -2,26%).Sur le segment du premium, Audi confirme qu’il redresse lentement le cap (5043 unités, à +2,06%), alors que BMW a rebondi en avril (5037 unités et +10,12%), et que Mercedes-Benz a rendu une très belle carte (5503 unités et +15,29%). Au premier quadrimestre, Mercedes-Benz a déjà creusé un important écart, avec 20793 immatriculations (+10,06%), devant Audi (17676) et BMW (17248).En outre, relevons une nouvelle fois la progression à la fois forte et régulière de la marque Volvo (+19,93% au premier quadrimestre avec 6993 véhicules, et +21,96% en avril avec 1527 unités) et celle de Tesla, toujours à trois chiffres (2032 véhicules au premier quadrimestre, +492,42%, dont 305 en avril, +682,05% !). Lexus contrôle son terrain de jeu (2109 immatriculations au premier quadrimestre, +0,81%, après un joli mois d’avril, +16,90% et 671 unités). La partie est beaucoup plus difficile pour Porsche, Jaguar, Land Rover, toujours en repli prononcé.Nota bene : les chiffres publiés émanent de AAA DATA et reflètent les tendances du marché, dans la mesure où ils ne sont pas encore consolidés.Tous les détails en un clic, voir fichier ci-dessous