Dans un communiqué, l'économiste en chef de Fitch, Brian Coulton, a estimé "qu'il y ait peu de raison d'anticiper un rebond des ventes mondiales d'automobiles en 2020, même si les ventes en Chine pourraient se redresser marginalement d'environ 1%". Et d'ajouter : "le marché automobile va probablement continuer à peser lourdement sur l'industrie mondiale et sur les économies très exposées à ce secteur, comme l'Allemagne".

La Chine, la fautive

Pour 2019, Fitch prévoit donc un marché en baisse de plus de 3 millions de voitures. La chute serait ainsi plus forte "en valeur absolue" qu'en 2008, année de la crise financière, même si en pourcentage le recul s'élevait alors à -5%. La baisse est aussi "bien pire" que ce qui était attendu au printemps dernier, a souligné Brian Coulton.

"La principale cause des ventes plus faibles que prévu est la Chine. Sur dix mois, les ventes ont baissé de 11% par rapport à l'an dernier (...) et il n'y a pas de signe de reprise notable", a constaté l'agence Fitch. Sur ce seul marché, cette agence prévoit 2,1 millions de ventes en moins, à 21,6 millions de véhicules particuliers.

80,6 millions de voitures immatriculées en 2018

Selon Fitch, "les Etats-Unis et l'Europe de l'Ouest devraient baisser de près de 2% chacun cette année, à respectivement 16,9 millions et 14 millions d'unités. Par ailleurs, les ventes cumulées du Brésil, de la Russie et de l'Inde sont en baisse de 5,5% depuis le début d'année, conséquence d'une forte chute en Inde".

En 2018, le marché automobile mondial avait déjà reculé de 1,5%, à 80,6 millions d'unités, contre 81,8 millions en 2017. Il s'agissait de la première baisse, après huit années de hausse ininterrompue, depuis la grande crise financière de 2008-2009.