Le marché français reste régulier et le volume des ventes de VN s'est ainsi établi à 225818 unités au cours du mois de mars (-2,29% par rapport à mars 2018, un indice de comparaison élevé). Un mois de mars traditionnellement fort en France, notamment sous l’effet de nombreuses journées portes ouvertes. Au premier trimestre 2019, le repli est minime à -0,63%, pour 553335 véhicules neufs.En mars, les groupes français ont perdu peu de terrain, avec PSA à -1,51% et Renault à -1,69%. Les tendances des derniers mois se confirment pour les marques, avec Citroën en net regain de forme (+9,73%), au même titre qu’Opel (+8,53%), tandis que Peugeot est plus en retrait (-8,05%) ainsi que DS (-21,81%). Par ailleurs, Renault voit ses ventes s’éroder (-6,62%), quand Dacia repart de l’avant, portée par ses nouvelles offres commerciales (+13,78%).Dans le périmètre des généralistes, au cours du mois de mars, la marque Volkswagen a confirmé son redressement (+8,27% à 15704 VN), tandis que plus personne n’arrête Skoda (+15,85% pour 3268 unités) et Seat (+10,13% pour 3262 véhicules). Toyota reste une valeur sûre (+0,18% à 8237 unités), alors que Fiat continue de souffrir (7468 VN à -11,22%), tout comme Ford (9320 véhicules à -9,82%) et Nissan (4958, -33,02%).Sans surprise, Hyundai maintient une cadence élevée (3688 unités pour +14,29%), alors que Kia marque le pas (4283, -3,51%)..Sur le segment du premium, Audi est se stabilise (5700 unités, à -0,21%), alors que BMW perd du terrain (4820 unités et -14,99%), ainsi que Mercedes-Benz, dans une moindre mesure (6125 unités et -4,39%). Au premier trimestre, Mercedes-Benz reste bien orientée avec 15290 immatriculations (+8,29%), devant Audi et BMW.En outre, relevons la progression de la marque Volvo (+19,37% au premier trimestre avec 5466 véhicules, malgré un mois de mars en repli de 4,4%) et celle de Tesla, à trois chiffres (1727 véhicules au premier trimestre), qui devance Jaguar.: les chiffres publiés émanent de AAA DATA et reflètent les tendances du marché, dans la mesure où ils ne sont pas encore consolidés.