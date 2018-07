La 19ème édition des Masters d’Auto Infos, en collaboration avec PwC et le GNFA, s’est tenue le mercredi 27 juin 2018 à Paris avec, président du directoire de BMW Group France, comme prestigieux maître de cérémonie.Basé sur les résultats de l’exercice 2017 et organisé selon plusieurs items commerciaux et financiers et articulé en deux catégories (+ 7 000 VN et – 7 000 VN), le palmarès des lauréats se décline comme suit :Meilleure évolution du chiffre d’affaires (- 7 000 VN) : Groupe AndreaniMeilleure évolution du chiffre d’affaires (+ 7 000 VN) : Groupe DubreuilMeilleure rentabilité (- 7 000 VN) : Groupe LempereurMeilleure rentabilité (+ 7000 VN) : GCA InvestissementsMeilleure activité hors VN (- 7 000 VN) : Groupe AndreaniMeilleure activité hors VN (+ 7 000 VN) : GCA InvestissementsMeilleure performance VO (- 7 000 VN) : Groupe Bruschet AutomobilesMeilleure performance VO (+ 7 000 VN) : GCA InvestissementsMeilleure performance en vente de crédit (- 7 000 VN) : Groupe Passion AutomobilesMeilleure performance en vente de crédit (+ 7 000 VN) : Groupe MichelMeilleure évolution de l’activité atelier (- 7 000 VN) : Groupe PericaudMeilleure évolution de l’activité atelier (+ 7 000 VN) : ECL ChopardMaster de la formation et des RH par le GNFA : Groupe ParotCoup de cœur : Groupe Amplitude, Gérald RichardPrix Spécial du Jury : Indigo SA concessionnaire à Juvisy-sur-Orge et à Lisses