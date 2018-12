Le Trophée de la Voiture Argus 2019

Berline familiale et premium

SUV familial et premium

Berline compacte

SUV Compact

Trophée de l’utilitaire de l’année

Trophée prix spécial du jury

Trophée « voiture sportive des internautes »

Le jeudi 11 décembre 2018, la pavillon 7 du parc des expositions de la porte de Versailles a repris ses couleurs du Mondial de l’auto le temps de la cérémonie des Trophées Argus 2019., qui récompense le véhicule qui a le meilleur rapport entre coût d’usage et prestations globales (agrément de conduite, qualité, innovation, design…), revient à laUne Peugeot 508 qui s’impose aussi dans la catégorie «», devant la Volvo V60 et l’Audi A7 Sportback. De quoi réjouir, directeur de la marque, qui a promis de poursuivre la recette gagnante du plaisir et de l’efficacité lors du prochain exercice.La fiche de la Peugeot 508 2.0 BlueHDi 160 AT8 GT Line• Prix : 41 200 €• Moteur : diesel turbo, 4 cylindres• Puissance : 160 ch• Valeur résiduelle : 49,1 %• Consommation mixte : 4,5 l/100 km• Rejets de CO2 : 118 g/km• Malus 2019 : 40 €Dans la catégorie «», c’est l’qui prend position sur les cimaises du classement, avec un infime point d’avance devant le Seat Tarraco, lui-même devant le BMW X4 pour un petit point.La fiche de l’Audi Q8 50 TDI s line quattro tiptronic8• Prix : 85 200 €• Moteur : V6 diesel• Puissance : 286 ch• Valeur résiduelle : 55,8 %• Consommation mixte : 6,8 l/100 km• Rejets de CO2 : 178 g/km• Malus 2019 : 6 810 €Dans la catégorie «», laréunit le plus grand nombre de suffrages, dans une lutte serrée avec la Mercedes-Benz Classe A et la Ford Focus.La fiche de la Toyota Corolla 1.8 122h• Prix : 28 765 €• Moteur : quatre cylindres 1.8 + électrique• Puissance : 122 ch• Valeur résiduelle : 53,6 %• Consommation mixte : 3,4 l/100 km• Rejets de CO2 : 76 g/kmDans la catégorie «», c’est lequi a été distingué, devant le Volvo XC40 et l’Audi Q3., directeur de la marque, a rappelé que ce modèle devait permettre à Citroën de confirmer son retour au premier plan en 2019 et qu’il allait assurer un gain de 2 points de parts de marché, pour 43000 à 45000 unités. Ce modèle sera précieux sur le segment des leasers, alors que Citroën a une offre un peu courte actuellement dans ce périmètre.La fiche du C5 Aircross PureTech 180 EAT8 Shine• Prix : 32 250 €• Moteur : essence, 4 cylindres turbo• Puissance : 180 ch• Valeur résiduelle : 51,5 %• Consommation mixte : 5,2 l/100 km• Rejets de CO2 : 119 g/km• Malus 2019 : 45 €Par ailleurs, lea été remis à, vice-président de la BU VUL chez PSA, et Amaury de Bourmont pour le Citroën Berlingo, dans une lutte fratricide entre cousins, plateforme commune oblige, puisqu’on trouve ensuite l’Opel Combo Cargo et le Peugeot Partner.En outre, leest revenu au concept-car Peugeot e-Legend, qui s’est déjà affirmé comme la star du dernier Mondial, comme l’a rappelé, présidente de L’Argus., directeur du style de Peugeot, et, responsable des concept-cars, ont expliqué qu’il n’y avait pas de mise en série programmée, mais que plusieurs motifs du concept se retrouveraient sur les futurs modèles de la marque.Enfin, le, fruit d’une consultation directe du grand public, a consacré la Porsche 911 GT3 RS. Elle triomphe haut la main et, président de Porsche France, a souligné que le succès de ce modèle d’exception ne s’était jamais démenti. Un modèle qui vous permet d’aller travailler comme d’écumer les circuits !