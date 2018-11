Oscaro a choisi de dynamiser son site Internet en mettant en avant, depuis le 5 novembre 2018, son offre de pneumatiques. Le spécialiste de la vente de pièces en ligne revendiqueémanant des principales marques du marché (Michelin, Continental, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Dunlop, Hankook...).« Le pneu est le mot clef le plus tapé dans le moteur de recherche Oscaro. L’ouverture du pneu devenait une nécessité, pour satisfaire au mieux les clients », indique le spécialiste de la pièce dans un communiqué. Oscaro entend naturellement surfer sur marché à fort potentiel. « Pour la partie online, entre 7 et 8 millions de gommes sont vendues tous les ans pour un volume estimé à 600 millions d’euros, précise-t-il. En France, le pneu est la première source d’entrée en atelier (24%), juste devant la révision (20%). Environ 40 millions d’unités sont vendues chaque année, pour un marché estimé à 2,2 milliards d’euros ». Le pure player n'a pas voulu indiquer quelle part du marché il souhaitait s'accaparer.. Elle sera ensuite déclinée dans les autres pays où la société est implantée (Espagne, Belgique et Portugal).