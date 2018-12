Trois mouvements importants concernent les acquisitions / ventes de concessions en France, selon les dernières informations disponibles auprès de l'Autorité de la concurrence.Tout d'abord dans le sud ouest, plus précisément en Ariège :au groupe Mounès. Sont concernés les établissements Citroën de Foix, Pamiers, Saint-Girons, Saint-Jean d'Aygues Vives ainsi que DS à Pamiers.En Île-de-France, c'est dans le Val-de-Marne que vont se dérouler des opérations de changement de main. Le groupe Maurin devrait prendre le "contrôle exclusif" de Renault/Dacia SAS Sovea 94, de la SA Girardin, de la SAS Ferreyra et ses fils et de la SAS OCF Investissements. Seule infidélité au département, le groupe Maurin souhaite aussi reprendre le Grand Garage Feray, sis dans l'Essonne.Le groupe Grim, enfin., avec le rachat de la SAS Fourel. L'Autorité indique aussi une volonté du même groupe de racheter les SARL Befipo et Maloui.