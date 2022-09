Aux quatre coins de l’Europe, le prix des voitures d’occasion n’en finit plus d’augmenter en raison d’une demande bien supérieure à l’offre. Un décalage qui découle des baisses de production et de vente des voitures neuves. En Espagne, le plafond n’a pas encore été atteint puis que le prix moyen des véhicules d’occasion a enregistré en juillet une vingt-troisième hausse mensuelle consécutive. Le site de petites annonces coches.net fait état d’un prix moyen de 19 881 euros sur ce dernier mois. Dans six communautés autonomes, représentant le gros des volumes de vente (Catalogne, Madrid, communauté de Valence, Canaries, Pays basque, Asturies), le montant a même dépassé la barre des 20 000 euros sur ce mois (voir tableau ci-dessous). Il faut remonter au mois d’août 2020 pour retrouver trace de la dernière baisse de prix. À l’époque, un véhicule d’occasion se vendait en moyenne à 15 059 euros sur la plate-forme.



En juillet, la Renault Mégane, la Volkswagen Golf, la Seat Ibiza, la Ford Focus et la Seat Leon étaient, dans cet ordre, les cinq modèles d’occasion les plus vendus dans le pays. Au cumul des sept premiers mois, on retrouve les cinq mêmes modèles (la Leon est devant la Focus).

Sixième mois consécutif de baisse en juillet

Sur ce mois, les immatriculations de voitures d’occasion en Espagne ont chuté de 7,8 %, à 144 584 unités, concédant un sixième mois consécutif de baisse. Au cumul des sept premiers mois de l'année, le marché de la seconde main accuse une régression de 4,7 %, avec un total de 1 063 843 VO. Comme en France, ce sont les segments des voitures âgées de moins de 1 an et de 1-3 ans qui enregistrent le repli le plus prononcé. Il s’est immatriculé 2,2 VO pour 1 VN depuis le mois de janvier en Espagne.