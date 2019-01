Pour sa 34ème édition, le Festival Automobile International proposera à nouveau, du 31 janvier au 3 février, une exposition de concept-cars dans l’écrin somptueux de la place Vauban de l’Hôtel des Invalides à Paris. L’espace est scénarisé par l’architecte, qui joue souvent de l’élégance du noir pour mettre en valeur les prototypes.Sous l’égide de, les équipes du Festival annoncent d’ores et déjà la présence de plusieurs concept-cars, voitures d’exception ou supercars : BMW i Vision Dynamics, Mercedes-Benz Maybach Vision Ultimate Luxury Concept, DS X-E Tense, Peugeot-E-Legend (qui avait fait sensation au Mondial de Paris et lors des Trophées Argus fin 2018), Renault EZ-GO et EZ-Ultimo, mais aussi la nouvelle Aston Martin Vantage, la Bugatti Divo. En attendant quelques surprises. Hors des sentiers battus, on peut aussi évoquer l’exposition de la David Bowie Car, créée selon les derniers procédés d’impression 3D en hommage à cette star hybride et protéiforme, l’Icona Neucleus à l’échelle 1/5ème, et le concept-bike Newron.L’exposition s’enrichira par ailleurs d’une rétrospective consacrée à la riche saga de la Fiat 500 (de nombreuses déclinaisons de l’icône seront présentes, ainsi que des designers phares de cette épopée qui a notamment inspiré àun livre passionnant, « De 0 à 500 » aux éditions Marsilio Tempi), et d’une plongée dans les arcanes du design de Land Rover, avec une exploration des différents jalons qui ont mené du concept LRX à l’Evoque.En outre, les rendez-vous traditionnels liés à la technologie et à la créativité sont maintenus, grâce aux travaux de Dassault Systèmes (réalité augmentée), de Strate et Rubika (écoles de référence). La vente aux enchère RM Sotheby’s se tiendra le 6 février et fait valoir un catalogue attrayant . Enfin, la maison Girard-Perregaux présentera des montres d’exception caractérisées par leurs connexions avec l’automobile.Revendiquant le statut de fashion week de l’automobile et la volonté de mettre en lumière l’élégance française « by Paris », le Festival Automobile devrait connaître un nouveau succès, alors que plusieurs pays ont manifesté leur intérêt pour décliner l’événement sous forme de franchise.