Après une prise de participation de 4,95% en septembre 2018 via son enseigne Autodistribution, Autodis Group a accéléré ces dernières semaines les négociations en vue de devenir actionnaire majoritaire d’Oscaro. Le rachat a été confirmé par les deux parties le 13 novembre 2018. Comme prévu, c’est la nouvelle entité Parts Holding Europe, filiale de Bain Capital, qui(après la première prise de participation de 4,95%). A l’issue de l’opération, ce dernier resterade sa société Indenoï. Il siègera au conseil d’Oscaro. Le montant de la transaction n’a pas été communiquée.Présent en France, en Espagne, en Belgique et au Portugal, Oscaro revendique plus de 8 millions de clients et un chiffre d’affaires multiplié par dix en dix ans, qui s« Cette alliance avec Parts Holding Europe, dont le chiffre d’affaires affichait 1,3 milliard d’euros en 2017, permet de créer un ensemble complémentaire et pérenne et un leader européen omnicanal de la distribution de la pièce détachée (VL et PL) sur les deux segments de clientèle B2B et B2C », indiquent les deux groupes dans un communiqué.« Cette start-up est devenue une référence et l’une des réussites françaises dans l’e-commerce. Nous apportons les capitaux nécessaires à Oscaro pour qu’elle continue de croitre sur son segment de marché en France et à l’international. Nous apporterons également notre savoir-faire en matière de logistique et de distribution tout en respectant les spécificités de l’e-commerce. Cet investissement, décidé avec notre actionnaire Bain Capital, est l’opportunité pour PHE de compléter son approche omnicanale de la distribution de pièces automobiles en faisant son entrée dans le BtoC et d’adresser ainsi l’ensemble des typologies de marché, dans le respect de chacun », commente Stéphane Antiglio, président de Parts Holding Europ.« Il faut maintenant qu’Oscaro s’adosse à un partenaire qui porte au plus haut cette intuition initiale par ses moyens, son professionnalisme industriel et son management de niveau mondial. Parts Holding Europ est aujourd’hui un acteur idéal pour porter cette ambition. Je vais activement contribuer au succès de ce développement en tant qu’associé pour y apporter aussi de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux marchés et toutes les nouvelles technologies qui s’annoncent », informe Pierre-Noël Luiggi, le Président Fondateur du Groupe Oscaro.