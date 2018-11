Rendez-vous incontournable de fin d’année et surtout indispensable pour faire vivre le réseau secondaire, le salon de la reprise et de la création d’agences, organisé par Renault, se déroulera le samedi 10 novembre (de 9h à 13h). Organisé en partenariat avec la société d’expertise comptable Exco et Elf (groupe Total), l’évènement proposera aux investisseursà reprendre sur l’ensemble du territoire.Même si les réseaux d'agents continuent de se contracter , les opportunités restent nombreuses en raison, notamment, de départs à la retraite. Chaque année, entre 100 et 150 garages changent de main au sein du réseau Renault. Sept villes ( contre cinq l’an passé ) ont été désignées pour attirer les potentiels repreneurs : Bouc-Bel-Air (13), Bordeaux (33), Carquefou (44), Metz (57), Saint-Priest (69), Amiens-Boves (80) et Argenteuil (95).Le réseau de la marque au losange dénombre environ, contre près de 4 500 en 2009. Depuis le mois de janvier, les adhérents doivent investir dans une nouvelle signalétique. Le réseau d’agents Renault est de loin le plus dense en France, devant Peugeot (un peu plus de 2 000 adhérents) et Citroën (environ 1 700).