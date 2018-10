Afin d’accompagner l’augmentation du trafic dans les ateliers de ses concessions, Ford s’est rapproché de la société MSX International et des principaux sites internet d’emplois pour recruter 150 postes de techniciens-mécanique, carrosserie et peinture en cette fin d’année 2018. Actuellement, le réseau dénombre compte, soit environ 1 250 au total. Le constructeur viseMSX International aura pour mission de passer les annonces sur les sites de recrutement, de faire la sélection et les pré-entretiens, puis d’orienter les candidats retenus vers les concessionnaires adhérents pour les entretiens finaux.« L'objectif de ces recrutements est d'anticiper le plan d'électrification Ford , qui prévoit 16 véhicules 100% électriques et 24 modèles hybrides pour un total de 40 véhicules électrifiés d'ici 2022. Dès 2019, le Transit Custom PHEV inaugurera ce plan qui nécessite de renforcer les compétences et les équipes après-vente », explique le constructeur.En 2017, la marque indique que 9 clients particuliers sur 10 ont opté pour une extension de garantie Ford Protect et 1 client sur 3 a souscrit à un contrat de maintenance Ford Entretien. « Cela se traduit par une fréquentation des ateliers en hausse constante : en 2017, c’est 5% de trafic supplémentaire enregistré dans les ateliers mécaniques et les carrosseries du réseau Ford ».