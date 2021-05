[Article mis à jour le 5 mars 2021]



Dans notre édition pro de L’argus datée du 24 juin 2020, un article avait pour titre : « Voitures chinoises : du fantasme à la réalité ». Il y était notamment question des marques Aiways, BYD et MG. Cette réalité reposait à l’époque sur des véhicules électrifiés, prêts à investir le marché automobile européen. Sept mois se sont écoulés depuis et pour la marque MG, la plus avancée à ce jour, il est désormais question d’accélérer le développement du réseau de distribution en France.

Le groupe Dongfeng, à travers sa marque Seres, lui a emboîté le pas en fin d’année dernière et s’attelle également au maillage du territoire avec les premiers investisseurs. La crise sanitaire n’a pas eu raison de la persévérance des constructeurs chinois. Malgré une présence régulière et souvent remarquée sur les Salons européens (Great Wall, Brilliance, Landwind ou GAC en 2018), leur arrivée en Europe a effectivement longtemps relevé du fantasme. Et à l’heure où Nissan et Mitsubishi engagent un chantier de réduction des coûts sur le Vieux Continent, considéré comme secondaire, cette incursion chinoise intrigue.





Accélération avec Amplitude

Pour être tout à fait précis, il s’agit plutôt d’un retour aux affaires pour la marque MG, qui a bâti sa réputation avec ses petits roadsters dans les années 1990 et au début des années 2000, avant sa mise en faillite en 2005. D’origine britannique, celle-ci revit depuis 2007 dans le giron du groupe chinois Saic Motor, septième constructeur automobile mondial. Avec un positionnement bien différent. Elle est réapparue en France en juin 2020 sous l’apparence du SUV 100 % électrique ZS, fabriqué en Chine, suivi en décembre d’un second modèle, un SUV hybride rechargeable baptisé EHS. À la différence d’un Lynk & Co (groupe Geely, chinois également), qui a opté pour un format inédit basé sur de la location en ligne, MG entend recourir à un réseau de distribution traditionnel. Après l’inauguration du premier showroom à Paris en mai dernier, exploité par Serge Cometti et sa société CEF, cinq autres opérateurs ont été nommés en fin d’année 2020 : Autosud Bernabeu, Amplitude, DMD, Lempereur et Théobald (voir la carte ci-contre).



« L’objectif est de renforcer notre présence dans chaque région. Nous sommes ouverts à tous les profils d’investisseurs. Nous avons engagé une démarche de prospection auprès des opérateurs hexagonaux, mais certains se rapprochent de nous » commente Jean-Briac Dalibard, responsable des relations publiques de MG Motor France. Qui poursuit :

« Nos SUV électrifiés suscitent un réel intérêt et, de manière générale, les retours sur les produits sont très positifs, aussi bien de la part des clients que des journalistes ou des distributeurs. »

Un showroom dédié

MG entrevoit un réseau de distribution composé de 60 à 80 points de vente physiques en France à la fin de 2021. Le constructeur demande aux investisseurs d’avoir dans l’idéal un showroom, un vendeur, voire un service après-vente dédié afin de « faire exister la marque dans l’environnement local. Mais nous ne sommes pas à cheval sur les mètres carrés, la hauteur sous plafond… », nuance le responsable. À la fin du mois de novembre 2020, la marque avait immatriculé 612 modèles ZS en France, dont 305 à des particuliers et 181 à des loueurs de courte durée (entreprises et véhicules de démonstration pour le reste). La marque cible une clientèle de particuliers âgés de 25 à 55 ans, composée de familles attirées par un SUV électrique à un prix séduisant.

« Nous bénéficions de la production de masse dans les usines de Zhengzhou en Chine. Par conséquent, nous profitons d’un effet de volume qui nous permet d’afficher des prix très accessibles », explique le porte-parole de la marque.

MG envisage de dépasser la barre des 5 000 voitures vendues en France en 2021.

Un break et un nouveau SUV électrique en 2021

En mai dernier, MG profitait du déconfinement pour dévoiler son SUV 100 % électrique ZS à moins de 30 000 euros (hors bonus). En décembre, la gamme du constructeur sino-britannique s’enrichissait d’un second modèle, baptisé EHS : un baroudeur hybride rechargeable affiché sur le marché français à partir de 33 700 euros. Commercialisé en janvier 2021, ce SUV est décliné en deux finitions (Luxury et Comfort), quatre couleurs extérieures (noir, blanc, rouge et argent) et deux coloris intérieurs (noir et rouge). Il profite d’une garantie de sept ans. Le constructeur annonce l’arrivée d’ici à la fin de l’année de trois nouveaux modèles électrifiés, dont un break, le MG5 EV déjà commercialisé outre-Manche, et un autre SUV 100 % électrique rival du Peugeot 3008, ce qui portera à cinq sa gamme véhicules.

Seres, l’autre marque venue de Chine

Dans le sillage du groupe Saic et de sa marque MG, le constructeur Dongfeng, l’un des « Big Four » chinois, détenu à 100 % par l’État, a lui aussi avancé ses pions en Europe en fin d’année 2020. Il débarque avec sa marque Seres, totalement inconnue en Europe, qui est importée par l’opérateur allemand EcoWay. La gamme s’articulera autour de trois modèles : le SUV électrique compact Seres 3, qui sera suivi au printemps 2021 du SUV Seres 5, plus imposant, et d’un utilitaire électrique, le DFSK EC35. Tous sont fabriqués dans l’usine chinoise de Chongqing ou dans l’ancien site de production Hummer de Mischoshaka (États-Unis). En complément d’un système de réservation en ligne, deux distributeurs français ont déjà signé avec Seres. Il s’agit de Procar, situé à Coignières (78), et de Democat26, aux Tourettes (26). La marque se fixe pour ambition en 2021 de construire un réseau d’une trentaine de distributeurs pour couvrir tout le territoire français et d’ouvrir un showroom à Paris. (Franck Boittiaux)

« Commercialiser au moins 200 MG en 2021 »

Gérald Richard, dirigeant du groupe Amplitude.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre le réseau MG ?



Je suis entré en contact avec les dirigeants de la marque en Europe en janvier 2020, via un intermédiaire. Leur stratégie de développement axée sur l’électrique m’a paru pertinente, d’autant qu’à cette période aucun autre constructeur ne proposait une réponse aussi importante. Pour moi, il y a un an, le train de l’électrification était déjà en marche. J’ai vu des vidéos du véhicule, échangé avec des gens sérieux et j’ai rapidement été convaincu. À aucun moment je n’ai imaginé qu’un groupe pesant 30 % du marché en Chine se permette d’arriver en Europe avec des produits qui ne tiennent pas la route.



Quel est le dispositif adopté pour la représentation de la marque ?



Nous avons ouvert à ce jour quatre points de vente : deux dans l’Oise et deux en Seine-et-Marne. À ce stade, la stratégie de MG est de se concentrer sur les zones à fort potentiel. Nous ouvrirons d’autres points de vente en 2021 dans des villes de province où nous sommes déjà implantés. Il ne s’agit pas forcément de showrooms exclusifs dans l’immédiat. Nous avons véritablement lancé l’activité fin novembre, à la levée du confinement, et cela démarre plutôt bien.



Quels sont les premiers défis à relever ?



Tout l’enjeu consiste à faire connaître la marque et à développer sa notoriété, même si MG résonne encore dans l’esprit de certains consommateurs. Il faut se réinventer, être malin dans sa communication, explorer de nouveaux territoires… C’est passionnant. Un premier partenariat a été mis en place par la marque avec l’émission Touche pas à mon poste sur C8, et d’autres projets de ce type sont en cours de réflexion. Nous participerons à des manifestations qui touchent aux nouvelles mobilités propres et à l’écologie.



Quel est le profil de vos premiers acheteurs ?



Les clients ont entre 40 et 60 ans, sont convaincus par l’électrique et affichent un usage assez urbain du véhicule. Les acquéreurs sont autant des femmes que des hommes. Mais il est encore un peu tôt pour dresser un profil précis des acheteurs.



Quel est le potentiel de MG sur une année pleine ?



Nous espérons commercialiser au moins 200 voitures en 2021, soit une cinquantaine d’unités par site. Cela reste difficile de se projeter car nous arrivons sur un marché, celui de l’électrique, qui est naissant.