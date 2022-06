De nombreux dirigeants assistaient pour la première fois cette année à la convention du réseau VPN Autos. Et pour cause : dix ouvertures de sites se sont concrétisées en 2021*, s’ajoutant aux six réalisées en 2020. Le point de vente de Toulouse, qui était jusqu’ici exploité en propre par VPN Autos France, a été cédé en début d’année à Grégory Favaretto, le franchisé de Foix (Ariège). L’enseigne multimarque dénombre à ce jour 37 affiliés et devrait conclure l’exercice 2021 autour des 40 centres, correspondant aux prévisions de début d’année. Deux franchisés ne feront plus partie du réseau en début d’année prochaine (Rennes et Cornebarrieu), et un total de 46 centres est annoncé à fin 2022.



80 % de l'objectif commercialisé en 2021

En raison du manque de véhicules 0 km et d’occasion récents à proposer aux clients, le réseau VPN Autos ne réalisera que 80 % de son objectif en 2021, soit un volume de 6 000 voitures commercialisées (chiffres déclaratifs issus des remontées des franchisés), contre un objectif initial de 7 500 unités. Malgré ce coup de frein, les dirigeants ont réaffirmé leurs ambitions de croissance à l’issue de la convention annuelle : compter entre 55 et 60 points de vente dans l’Hexagone et commercialiser 10 000 voitures d’occasion dans le réseau VPN Autos à l'horizon 2023-2024.

(*) Laval, Blois, Tours, Bourges, Saint-Jean-d'Angély, Niort, Angoulême, Limoges, Perpignan et Bort-les-Orgues.