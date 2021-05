L’enseigne VPN Autos s’est « réinventée » et a pu s’appuyer sur ses outils digitaux pour affronter les répercussions de la crise sanitaire, qui a mis à mal les acteurs de la distribution automobile en 2020. Le réseau multimarque du groupe Sipa a commercialisé 5 750 voitures à des clients particuliers (véhicules de moins de 6 ans et moins de 120 000 km). Un volume en retrait de 14 % par rapport à 2019.



À LIRE. Saga VPN Autos, la force de l'indépendance

Des concessionnaires ont rejoint VPN Autos

Il a pu surfer au second semestre sur une nouvelle plate-forme digitale, lancée le 22 juillet 2020, qui propose « un parcours d’achat 100 % en ligne intégrant la livraison à domicile ou dans les centres du réseau VPN Autos ». L’enseigne s’est enrichie l’an passé de 6 nouveaux centres et 8 sont actuellement en cours d’ouverture, ce qui portera à 36 le nombre de points de vente au 31 mars 2021 (40 sites actifs sont attendus en fin d’année).

« L’année 2020 a été éprouvante pour tout le monde, mais aussi un très beau millésime pour le développement de la franchise avec l’intégration de nouveaux adhérents dans notre réseau, commente David Rairolle, directeur des activités de VPN Autos. Alors que le marché VN a subi un fort déclin cette année, certains distributeurs ayant déjà une forte culture VO ont souhaité compléter leur offre avec du VO récent multimarque sous le panneau VPN Autos, qui représente à leurs yeux un complément idéal à leur métier. »

Les centres VPN Autos ouverts en 2020

Lens - Flandres Auto Discount

Auch - Exclusif Auto

Cognac - Cellier Automobiles

Guérande - Sofilio

Saint-Brieuc - Sobridis

Albi - Vidal Albi Auto



Les centres VPN Autos ouverts en 2021

Angoulême - Espace Pericaud Automobiles

Limoges - Espace Pericaud Automobiles

Niort - Cachet Giraud Automobiles

Perpignan - Attirance Auto



Les sites en cours d'ouverture en 2021

Blois - Sud Loire Automobiles

Tours Nord - Sud Loire Automobiles

Bourges - Alize

Le Puy-en-Velay - Car Booking System

Accompagner le réseau dans la démarche phygitale

Le réseau a également accueilli des marchands de VO « souhaitant monter en gamme et se structurer en s’appuyant sur notre concept », ainsi que des centres-autos désireux de développer une activité VO. En 2021, VPN Autos entend « poursuivre la consolidation de ses outils digitaux et accompagner le réseau dans la démarche phygitale et de vente à distance avec des modules d’intégration et de formation des équipes commerciales ». Le réseau se fixe pour ambition de commercialiser 7 200 voitures d’occasion cette année, soit une progression de 25 % par rapport à 2020.



À LIRE. Les principaux marchands de véhicules d'occasion en France en 2020