Le salon automobile n’est pas mort, pas encore ! Ces évènements consacrés à la bagnole ne font hélas plus recette depuis un moment et la pandémie mondiale a malheureusement accentué ce mal. Tout est fait alors pour les sauver. Si l’IAA de Francfort, plus grand salon dédié à l’automobile en Allemagne, met finalement le cap sur Munich, le Geneva International Motor Show a annoncé en juin 2021 son grand retour pour une nouvelle édition qui se tiendra du 19 au 27 février 2022. Mais une surprise s'est glissée en cette fin août...

Un salon de Genève au Qatar !

Comme pour lui donner un peu d’élan ou pour assurer ses arrières, voilà que le GIMS dévoile un nouveau projet : un salon de Genève au Qatar ! En effet, l’organisateur genevois a signé un partenariat avec l'organisme chargé de la promotion du tourisme au Qatar pour développer et exporter un événement similaire au Doha Exhibition & Convention Center dans la capitale du pays. « La première édition du Qatar Geneva International Motor Show est prévue pour l'automne 2022 ou 2023. Les dates définitives seront confirmées dans les semaines à venir. Cet événement se tiendra ensuite tous les deux ans », a-t-il été mentionné dans un communiqué. Et d’ajouter : « Idéalement situé au coeur de Doha, ce salon s'imposera comme un événement incontournable du calendrier automobile ».

Attirer les constructeurs au Qatar

Pour le Qatar, il s’agira de rayonner dans tout le Moyen-Orient et à l'international, d’attirer toujours plus de touristes étrangers, des amateurs de belles voitures et des professionnels du secteur, en lien avec ce grand rendez-vous à l’aura mondiale. On imagine déjà les fabricants de supercars et d'hypercars se ruer sur les dossiers de réservations de stands. Ce salon Genève-Qatar ne remplacera pas l’historique GIMS aux plus de 600 000 visiteurs annuels, mais la cohabitation sera de mise entre les deux rendez-vous. Il faut sauver le salon de Genève car rappelons que les pertes causées par l'annulation de l’évènement ont été estimées à plus de 10 millions d'euros. « Nous sommes très fiers et honorés que Qatar Tourism nous ait fait confiance pour la conception du nouveau salon automobile à Doha. Notre partenariat est le résultat de discussions très constructives et d’une relation de confiance dès le premier jour. Nous pouvons à présent nous concentrer sur la 91e édition du GIMS en février 2022, qui sera également une plate-forme d’inspiration pour le nouveau Motor Show à Doha », a ainsi souligné Maurice Turrettini, président du Comité du Geneva International Motor Show.



