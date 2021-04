Tchek en veut plus. Cette jeune société française, qui conçoit et vend ses scanners dans le cadre du Smart Repair, de la reprise de véhicules d’occasion, de la location et de l’estimation automatique (100 000 scans dépassés et 100 millions d'images traitées en août 2020), a décidé de renforcer son maillage en Europe, en commençant par l’Allemagne et le Benelux. Selon elle, des sites de distribution automobile et de carrosserie étaient vraiment en attente d’une solution globale d’inspection. Ces installations et mises en service de scanner ont été opérées pendant la période estivale et ce, malgré la crise liée au Covid-19.



Selon Léa Chevry, cofondatrice de Tchek en charge de son développement, « en plaçant Tchek au cœur de l'organisation des sites automobiles, nous répondons aux nouvelles exigences d’expérience client en matière de digitalisation. Numérisation des processus, valorisation en temps réel des véhicules, centralisation des expertises métiers sont les principales attentes de nos clients. Ainsi, de l'intégration à l’impact business, nous accompagnons les acteurs européens de l’automobile qui veulent saisir ce virage que nous offre 2020 ».

Tchek veut atteindre 8,5 % de part de marché

Le portique Tchek a trouvé un nouveau terrain de jeu et s’enthousiasme des performances engendrées par plusieurs distributeurs européens, comme T-scan en Allemagne, Carscan et Cocos au Benelux, mais aussi Sipav en Italie et Velyen en Espagne. « C’est une première étape de notre internationalisation et nous sommes ravis de nous entourer de professionnels expérimentés. Cette expansion vise le marché de l’inspection aujourd’hui manuelle d’environ 1,1 milliard de véhicules en Europe, dans tous les secteurs confondus, y compris en location de longue et de courte durée, en entrée après-vente et en véhicules d’occasion, souligne la dirigeante. A terme, nous souhaitons conquérir l'ensemble des pays européens. Nous avons ajusté certains lancements suite au Covid-19, lorsque ça s'avérait nécessaire. Nous avons déjà engagé des échanges pour poursuivre le développement et valider les prochaines étapes. » La dirigeante confirme vouloir s’emparer d’une part de marché d’environ 8,5 % des concessions européennes à horizon 2024.