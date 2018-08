Dans un communiqué, le groupe Suédois Bilia, l’un des plus gros groupes de distribution en Europe, informe avoir entamé des négociations pour racheter les concessions BMW (à Lochristi) et Mini (Gand). Ces deux affaires représentent un chiffre d’affaires d’environ 71,5 millions d’euros. Pour coiffer ce développement, le groupe vient d’ailleurs de créer une filiale en Flandre.« Nous avons choisi de divulguer des informations sur les négociations en cours en raison des rumeurs qui circulent en Belgique. Un accord potentiel augmenterait la présence de Bilia en Belgique, ce qui est conforme à notre stratégie de croissance », précise le groupe, qui a déjà un pied en Belgique depuis 2016 (Libramont et Arlon) et la signature d’un partenariat avec Philippe Emond. Présent en Suède, en Norvège, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg, le groupe Bilia a commercialiséLa Belgique et les marques premiums sont plus que jamais la cible des gros groupes européens, en particulier Français et Suédois. En effet, les groupes Maurin et CAR Avenue y sont implantés avec Mercedes-Benz et Infiniti, tandis que le suédois Anders Hedin s’est développé récemment avec Mercedes-Benz du côté de Gand et d’Anvers. Le suisse Emil Frey y est également actif depuis l’an passé avec Porsche, à la suite du rachat des affaires de Porsche Holding Salzburg.