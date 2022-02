Les nouvelles générations de l’i20 (septembre) et du Tucson (novembre) seront lancées en fin d’année 2020, mais il n’est pas certain que les deux voitures retrouvent leur statut de best-seller au sein de la gamme Hyundai, positions qu’elles occupaient depuis 2015. Sur le premier semestre 2020, le SUV Kona s’est imposé assez nettement comme le modèle le plus plébiscité au sein de la marque coréenne, avec une part de 38 % des immatriculations. Boostées par le plan de soutien, les versions 100 % électriques ont représenté 60 % des ventes en juin, contre 20 % pour les modèles hybrides et les thermiques. Le mix se révélait en revanche très équilibré entre les trois énergies fin mai.

Kona : 38 %

Tucson : 21 %

i20 : 20 %

i10 : 9 %

Ioniq : 8 %

i30 : 4 %

Kona, sur le podium des voitures électriques les plus vendues

La poussée du Kona a contribué à la forte hausse dans les ventes de Hyundai de celles de voitures « propres », dont la part s’élève à 48 % fin juin. Celle des voitures 100 % électriques s’établit à 15 % sur la période, soit presque autant que les motorisations diesels (16 %). « L’appétence des clients pour les voitures électrifiées se révèle bien supérieure à nos attentes », reconnaît Lionel French-Keogh, directeur général de Hyundai France. En juin, le Kona a été le troisième modèle électrique le plus immatriculé en France, derrière la Renault Zoé et la Peugeot e-208. « A la sortie du confinement, nous avons pris le parti de continuer à produire et à stocker des véhicules électrifiés, en provenance de Corée où les usines n'étaient pas arrêtées, avec la conviction que la tendance environnementale serait encore plus forte », expose le dirigeant.

Essence : 36 %

Hybride : 31 %

Diesel : 16 %

100 % électrique : 15 %

Plug-in hybride : 2 %

Un mois de juin record pour Hyundai

Hyundai a immatriculé 4 413 voitures neuves en juin 2020, soit son record mensuel en France. « Nous avons multiplié par deux nos commandes, ainsi que notre volume de ventes, par rapport au mois de juin 2019 », précise Lionel French-Keogh. La prime à la conversion couvre entre 20 et 25 % des commandes passées au sein du réseau. Au premier semestre 2010, Hyundai affiche une part de marché de 2,1 % (1,8 % en 2019), une part qui grimpe à 2,6 % sur le canal des particuliers. La marque coréenne a écoulé 57 % de ses voitures sur ce segment à fin juin (stable par rapport à 2019). La progression la plus notable a été enregistrée sur celui des entreprises (avec la LLD) : 14 % des ventes (5 points de plus par rapport à fin juin 2019).



Hyundai réduit la voilure auprès des loueurs de courte durée

A l’inverse, le marché des loueurs de courte durée n’a pesé que 7 % des immatriculations de Hyundai (11 % l’an passé). « Au tout début du confinement, les loueurs sont venus taper à notre porte pour nous demander de réduire la flotte. La location de courte durée n’étant pas notre activité la plus rentable, nous avons plutôt bien accueilli leur demande. Il s’agit de ventes sur lesquelles nous perdons de l’argent, or nous avons, nous aussi, besoin d’améliorer notre rentabilité, indique Lionel French-Keogh. Nous allons mettre à la route autour de 1 600-1 700 unités cette année, contre 2 600 prévues initialement, et nous n’en remettrons pas davantage. » Avec l’arrivée des nouvelles générations de Tucson, i20 et Santa Fe, associée au "facelift" du Kona, Hyundai se dit « confiant dans sa capacité à maintenir sa croissance de part de marché en 2020 ».