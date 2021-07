Comme chaque année, YouGov vient de publier son top 10 des groupes pour lesquels les Français souhaiteraient travailler. Et comme l’année passée, Michelin figure à la première place du classement. Michelin fait valoir un score de réputation de 37,4 points, encore en progression de 1,9 point.Toujours sur le podium, Samsung devance Google, respectivement avec un score de réputation de 34,5 points et de 33,4 points.Sans surprise, le top 10 fait la part belle aux entreprises françaises de haut de gamme. On note que la compagnie Air France est victime de son année mouvementée (changement de direction, grèves…), puisqu’elle perd cinq rangs (7ème).Enfin, on constate que les constructeurs automobiles allemands premium conservent leur attrait, comme en témoigne la présence de Mercedes-Benz à la cinquième place et de BMW à la dixième.