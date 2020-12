Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France

Pour cette édition 2020 de notre traditionnelle enquête consacrée aux tops 10 des distributeurs par marque en France, nous avons recueilli les données de 23 marques automobiles sur 27 sollicitées, Fiat Chrysler Automobiles représentant une seule marque dans ce dossier. Le groupe Volkswagen a resserré sa communication sur le sujet, livrant seulement un classement sans les volumes de ventes.

Entrée de DS

Lexus, un top 10 très dominant

Croissance externe

Le top 10 des distributeurs par marque en 2019

Comme l’an passé, Hyundai et Mercedes-Benz n’ont pas souhaité répondre pour des règles de compliance (conformité) et aussi « pour ne pas froisser les opérateurs privés ». Nous sommes cependant parvenus à publier un top 5 pour le réseau de la marque coréenne et un top 10 pour celui de Mercedes-Benz sur la base des informations récoltées directement auprès des groupes de distribution. Faute de données récentes,, tandis que DS fait son apparition dans cette enquête annuelle.Sans surprise, et dans la continuité des exercices précédents,. Lexus reste de loin la marque la plus concentrée : ses dix plus gros opérateurs ont pesé 78,6 % de ses immatriculations en France. Logiquement, la marque premium est suivie par Toyota (55,8 %), où l’on retrouve six opérateurs en commun, et Mini (51,1 %). Au global, le top 10 de chaque marque étudiée a représenté un ratio moyen de 39,7 % en 2019, contre 37,8 % en 2018. À titre de comparaison, dans notre enquête parue en 2015, cette part se situait à 26,5 % (même périmètre VP-VUL).Les plus gros opérateurs français sont en force dans de nombreux réseaux, comme Emil Frey France , Eden Auto, Car Avenue, Maurin ou Chopard. Ce dernier figure en troisième position dans le réseau Mercedes-Benz, alors qu’il en était absent en 2017.Consécutivement à des opérations de croissance externe, Car Avenue et Eden Auto sont entrés dans le classement Opel, tandis que Tressol-Chabrier y a fait son retour. Un seul opérateur se positionne dans le top 10 des trois marques du groupe PSA : Car Avenue.. Enfin, dans le top 10 de Renault-Dacia, on peut relever, et c’était attendu, la position renforcée des groupes Eden Auto (rachat de Pigeon), de LS Group (rapprochement entre Schumacher et Lamirault) ou encore l’incursion de Synethis (rapprochement entre Delieuvin et Figest).