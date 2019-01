Si le match essence-diesel n'a même plus cours chez les berlines neuves (70% des ventes ont été à essence en 2018),: 50,8% de moteurs à gazole immatriculés, 43,3% d'essence et 5,5% d'hybrides l'an dernier. Que ce soit en part de marché ou en ventes, la poussée est à mettre sur le compte des moteurs à essence : +6,3 points de part eu égard à 2017, +36% en immatriculations. Les plans produits des constructeurs indiquent pourtant que la solution de demain sera l'hybride. En 2018, ce type de motorisation électrique combiné à un moteur à essence ou à gazole a progressé de 0,6 point en part de marché et deparmi les SUV. Le volume total de SUV hybrides vendu a été de 44 437 unités. Parmi eux, 73,2% arboraient un logo Toyota ou Lexus.1), 19 096 ventes2), 88103), 40724)300h, 29375), 13926), 13327), 13048), 10189), 90410), 589