Polyvalentes

3 mois 2019 Écart 19/18 3 mois 2018 Volume Part (%) Volume Part Polyvalentes 166 733 30,1 + 6,2 157 031 28,2 1 Renault Clio IV 36 438 21,9 + 12,2 32 470 20,7 2 Peugeot 208 27 791 16,7 – 1,7 28 260 18 3 Citroën C3 III 21 976 13,2 + 4,8 20 966 13,4 4 Dacia Sandero 17 100 10,3 + 6,1 16 119 10,3 5 Volkswagen Polo VI 10 880 6,5 + 21,9 8 924 5,7

SUV Compacts

SUV Compacts 102 213 18,5 – 0,6 102 869 18,5 1 Peugeot 3008 II 19 492 19,1 – 12,3 22 219 21,6 2 Dacia Duster II 13 781 13,5 + 31,3 10 499 10,2 3 Peugeot 5008 II 6 858 6,7 – 4,5 7 182 7 4 Renault Kadjar 6 650 6,5 – 4,1 6 937 6,7 5 Citroën C5 Aircross 6 350 6,2 - -

Petits SUV

Petits SUV 85 174 15,4 – 1,0 86 044 15,5 1 Renault Captur 20 033 23,5 + 9,4 18 304 21,3 2 Peugeot 2008 16 592 19,5 – 8,3 18 102 21 3 Citroën C3 Aircross 13 692 16,1 + 38,9 9 855 11,5 4 Volkswagen T-Roc 5 865 6,9 + 89,5 3 095 3,6 5 Fiat 500X 4 443 5,2 + 6,6 4 168 4,8

Compactes

Compactes 65 860 11,9 – 5,8 69 898 12,6 Peugeot 308 II 14 787 22,5 – 10,3 16 477 23,6 Renault Mégane IV 10 524 16 – 8,4 11 483 16,4 Volkswagen Golf VII 6 999 10,6 – 6,5 7 486 10,7 Citroën C4 Cactus II 5 641 8,6 + 1 673,9 318 0,5 Mercedes Classe A 4 631 7,0 + 62,5 2 850 4,1

Citadines

Citadines 43 344 7,8 + 1,6 42 678 7,7 1 Renault Twingo III 10 561 24,4 – 17,5 12 799 30 2 Peugeot 108 5 904 13,6 – 0,5 5 933 13,9 3 Citroën C1 II 4 901 11,3 + 15,4 4 248 10 4 Fiat 500 4 188 9,7 – 33,8 6 326 14,8 5 Fiat Panda III 3 692 8,5 + 40,7 2 624 6,1

Monospaces compacts

Monospaces compacts 20 802 3,8 – 31,7 30 441 5,5 1 Renault Scénic/Grand Scénic IV 8 098 38,9 – 26,7 11 050 36,3 2 Citroën C4 Picasso II/Spacetourer 4 702 22,6 – 40,5 7 907 26 3 Volkswagen Touran 2 210 10,6 – 4,2 2 308 7,6 4 Dacia Lodgy 1 534 7,4 – 10,0 1 704 5,6 5 Mercedes Classe B 1 229 5,9 + 16,7 1 053 3,5

SUV Luxe

SUV Luxe 15 863 2,9 + 18,7 13 366 2,4 1 DS DS 7 Crossback 3 831 24,2 + 378,3 801 6 2 Volvo XC60 II 1 762 11,1 + 9,8 1 605 12 3 Mercedes GLC 1 349 8,5 – 28,3 1 882 14,1 4 Audi Q5 1 200 7,6 – 26,2 1 627 12,2 5 BMW X3 1 155 7,3 + 60,2 721 5,4



Familiales

Familiales 15 132 2,7 – 18,4 18 552 3,3 1 Peugeot 508 II 2 839 18,8 + 5 940,4 47 0,3 2 Skoda Octavia III 1 929 12,7 + 15,0 1 678 9 3 Renault Talisman 1 782 11,8 – 0,8 1 797 9,7 4 Mercedes Classe C 1 499 9,9 – 5,7 1 590 8,6 5 Mercedes CLA 1 302 8,6 + 20,9 1 077 5,8

Sur un segment des polyvalentes qui se portent bien (+6,2%), la Renault Clio a conforté sa première position à la faveur d’une progression de 12,2% sur trois mois, tandis que la Peugeot 208 marque le pas. La plus forte hausse est à mettre à l’actif de la Polo VI (+21,9%). Le top 5 de ce segment reste inchangé par rapport à la fin d’année 2018. La Toyota Yaris pointe encore à la 6place.En léger repli à fin mars (-0,6%), le segment pâtit principalement de la chute du Peugeot 3008 II (-12,3%), qui souffre la comparaison par rapport à la même période de l’an passé, où il avait fortement augmenté. Le Dacia Duster II affiche la hausse la plus spectaculaire. Deuxième à fin 2018, le Kadjar concède deux places. A noter la présence du Citroën C5 Aircross dans ce top 5. Le Volkswagen Tiguan pointe à la 6place.Les Citroën C3 Aircross et Volkswagen T-Roc continuent de progresser fortement sur ce début d’année 2019. Le Peugeot 2008 accuse le coup (-8,3%) tandis que le Captur conserve sa première place et son dynamisme (+9,4%). L'Opel CrosslandX est pas loin derrière la Fiat 500X.Le segment des compactes est en recul sur trois mois (-5,8%), la faute aux trois premiers modèles du segment : 308 II (-10,3%), Mégane IV (-8,4%) et Golf VII (-6,5%). En quatrième position, le C4 Cactus II glane une place par rapport à fin 2018. La Ford Focus IV occupe la 6position.Le segment bascule dans le positif à fin mars malgré le net repli du modèle numéro 1, la Twingo III (-17,5%) et la chute de la Fiat 500 (-33,8%). Celle-ci concède deux places par rapport à fin 2018. La Toyota Aygo (6) accuse juste un déficit de 62 véhicules.Le segment décroche fortement sur ce premier mois de 2019 (-31,7%) et embarque dans sa chute les quatre premiers modèles. Seul le Mercedes Classe B progresse par rapport à l’an passé.Le DS DS 7 Crossback fait les beaux jours du segment et de la marque premium de PSA, qui en avait bien besoin. Les Mercedes GLC et Audi Q5 décrochent, les Volvo XC60 et BMW X3 en profitent pour rentrer dans le top 5. Sixième, le Volvo XC90 est loin derrière.Pointée en 4position fin 2018, la Peugeot 508 s’empare de la première place du segment. La Skoda Octavia arrive en deuxième position tandis que la Mercedes Classe C est éjectée du podium. La Ford Mondeo et la Volkswagen Passat III sortent du top 5.