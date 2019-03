Polyvalentes

2 019 2 018 Écart (%) Polyvalentes 96 928 92 784 4,5 1 RENAULT CLIO 19 536 18 015 8,4 2 PEUGEOT 208 16 961 16 564 2,4 3 CITROEN C3 13 766 13 056 5,4 4 DACIA SANDERO 9 398 9 574 -1,8 5 TOYOTA YARIS 6 069 6 084 -0,2

SUV Compacts

SUV Compacts 61 570 62 697 -1,8 1 PEUGEOT 3008 12 725 14 278 -10,9 2 DACIA DUSTER 7 703 8 014 -3,9 3 PEUGEOT 5008 4 436 5 047 -12,1 4 RENAULT KADJAR 3 872 3 696 4,8 5 VOLKSWAGEN TIGUAN 3 603 3 669 -1,8

Petits SUV

Petits SUV 49 355 49 236 0,2 1 RENAULT CAPTUR 10 277 9 666 6,3 2 PEUGEOT 2008 9 922 10 612 -6,5 3 CITROEN C3 AIRCROSS 8 375 6 162 35,9 4 VOLKSWAGEN T-ROC 3 590 1 538 133,4 5 FIAT 500X 2 476 2 414 2,6

Compactes

Compactes 39 553 41 636 -5,0 1 PEUGEOT 308 9 484 9 655 -1,8 2 RENAULT MEGANE 5 781 6 609 -12,5 3 VOLKSWAGEN GOLF 4 029 4 811 -16,3 4 CITROEN C4 CACTUS II 3 368 318 959,1 5 MERCEDES CLASSE A 2 541 1 593 59,5

Citadines

Citadines 26 247 23 825 10,2 1 RENAULT TWINGO 7 011 6 652 5,4 2 PEUGEOT 108 3 429 3 379 1,5 3 CITROEN C1 3 116 2 594 20,1 4 TOYOTA AYGO 2 666 1 675 59,2 5 FIAT PANDA 1 903 1 463 30,1

Monospaces compacts

Monospaces compacts 11 927 17 669 -32,5 1 RENAULT SCENIC et GRAND SCENIC 4 281 5 828 -26,5 2 CITROEN C4 SPACE TOURER et GRAND SPACE TOURER 3 004 4 721 -36,4 3 VOLKSWAGEN TOURAN 1 348 1 430 -5,7 4 DACIA LODGY 841 963 -12,7 5 MERCEDES CLASSE B 664 676 -1,8

SUV familiaux haut de gamme

SUV familiaux haut de gamme 10 040 7 847 27,9 1 DS DS7 CROSSBACK 2 453 262 836,3 2 VOLVO XC60 1 145 921 24,3 3 MERCEDES GLC 1 070 1 569 -31,8 4 BMW X3 778 452 72,1 5 AUDI Q5 680 1 049 -35,2

Berlines familiales

Familiales 9 087 11 008 -17,5 1 PEUGEOT 508 II 1 839 1 299 41,6 2 SKODA OCTAVIA 1 206 1 063 13,5 3 MERCEDES CLASSE C 1 143 819 39,6 4 MERCEDES CLA 863 594 45,3 5 RENAULT TALISMAN 762 1 051 -27,5

Leader du segment, Renault devrait garder un temps d'avance avec l'arrivée de la Clio 5 en juin 2019. La nouvelle Peugeot 208 sera, elle, lancée en octobre prochain. A noter que les deux modèles continuent d'afficher une croissance de leur volume malgré leur fin de vie.A l'exception du Renault Kadjar, tous les principaux modèles accusent un repli sur les deux premiers mois de l'année 2019. Le Peugeot 3008, qui avait attaqué fort l'année 2018 du fait des livraisons de portefeuille importantes, marque logiquement le pas mais conserve sa première place.Comme pour le 3008, le Peugeot 2008 souffre la comparaison sur ces deux premiers mois de 2019 par rapport à la performance affichée un an plus tôt. Leader en février 2018, il concède la première place au Renault Captur, à la relance après un repli de 2% sur douze mois l'an passé. On notera également les bonds spectaculaires mais attendus des C3 Aircross, lancés en octobre 2017, et du Volkswagen T-Roc, arrivés début 2018.Autrefois positionnée dans le segment des crossovers urbains, la Citroën C4 Cactus, lancée en mars 2018, réalise une entrée remarquée dans le top 5 du segment des compactes. Elle devance la Mercedes-Benz Classe A, créditée d'un hausse de 59,5%.Le segment des citadines est le plus dynamique sur ces deux premiers mois de l'année (+10,2%), porté par la Renault Twingo, dont la version restylée sera présentée à Genève et commercialisée en avril 2019, mais également les Toyota Aygo (+59,2%) et Fiat Panda (+30,1%).Le segment des monospaces compacts continue de souffrir en ce début d'année 2019. La chute est particulièrement forte pour les deux modèles leaders que sont les Renault Scenic et Citroën C4 Space Tourer.Lancé en janvier 2018, le DS7 Crossback est à la hauteur des attentes et caracole en tête du segment. Les Volvo XC60 et BMW X3 affichent également des hausses notables.Commercialisée depuis octobre 2018, la Peugeot 508 s'empare déjà de la première place du segment. Leader à fin 2018, la Mercedes Classe C est également devancée par la Skoda Octavia. En deuxième position à fin décembre, la Renault Talisman a également perdu du terrain.Données statistiques : Bertrand Gallienne et AAA