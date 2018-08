Anglaises irrationnelles, italienne inconduisible sur route ouverte... Quelques véhicules présents au catalogue des constructeurs en France trouvent rarement preneurs, à tel point qu'au premier semestre 2018, seulement 8 autos différentes n'ont connu qu'un seul acheteur.(Peugeot 308 première génération, Mercedes ML, etc) afin de bénéficier d'une vraie photo des véhicules les plus rarement acquis.Sans grande surprise, ces 8 véhicules sont pour la plupart des "supercars", soit des super-sportives très chères ou très exigeantes à conduire. Deux voitures un peu plus anodines se sont toutefois glissées dans le classement : le Ssangyong Rexton tout d'abord, un SUV Coréen qui a du mal à trouver son public, mais aussi la Cadillac CTS, une américaine visiblement peu en phase avec les aspirations des conducteurs français...





























Rolls Royce Ghost.





























Rolls Royce Phantom. Rolls Royce ne possède pas de concessionnaire en France. Le plus français des revendeurs est situé à Monaco !



























Morgan Aero supersport. L'excentrique marque anglaise n'a jamais cessé de vendre des autos dans l'Hexagone. Sept revendeurs répondent à l'appel sur le territoire !





























Ssangyong Rexton. La marque coréenne, généraliste, peine à se développer en dépit d'un réseau qui dépasse les 100 vendeurs et réparateurs en France.



























Aston Martin Zagato. Aston Martin, régulièrement menacée de cessation de paiement, parvient tout de même à diffuser quelques autos en France grâce à son unique représentant à Paris.



























Ferrari La Ferrari. L'une des Ferrari actuelles les plus abouties n'est sans doute plus au catalogue, mais en raison des délais entre la commande et la livraison, un exemplaire a été livrée au premier semestre par l'un des 7 représentants de la marque en France.



























Audi R8 Spyder. Audi n'a vendu qu'un exemplaire dépourvu de toit de sa superbe R8. Il s'agit pourtant de l'une des rares "supercars" utilisables au quotidien.



























Cadillac CTS. La marque américaine de prestige a toujours autant de mal en Europe. Une seule CTS vendue pour l'instant, malgré 5 concessionnaires présents en France.