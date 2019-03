Marques, janvier-février 2019

Marques Ventes 2 mois 2019 1 Renault 24 580 2 Peugeot 23 974 3 Citroën 18 750 4 Dacia 15 411 5 Volkswagen 9 288 6 Toyota 9 240 7 Ford 6 545 8 Opel 5 492 9 Kia 4 500 10 Fiat 4 139 11 Suzuki 3 862 12 Hyundai 3 587 13 Mini 2 718 14 Seat 2 662 15 Audi 2 521 16 Nissan 2 478 17 BMW 2 460 18 Skoda 2 318 19 Mercedes 2 044 20 DS 1 398

Modèles, février 2019

Modèles Ventes février 2019 1 Dacia Sandero 4 420 2 Renault Clio 4 337 3 Citroën C3 3 270 4 Peugeot 208 3 259 5 Dacia Duster 2 798 6 Renault Captur 2 561 7 Peugeot 2008 2 210 8 Renault Twingo 2 197 9 Citroën C3 Aircross 1 878 10 Peugeot 3008 1 847 11 Toyota Yaris 1 806

Peugeot se vantait, à juste titre, d’avoir été en 2018 la première marque de France pour les ventes à particuliers. Elle ne l’est plus. Renault, quoique devancé par Peugeot au classement des ventes totales, est redevenue première marque de France auprès des particuliers sur les deux premiers mois de l’année 2019.Dacia, 5au classement général, devance ici Volkswagen, presque rejoint par Toyota. Kia, 13marque de France, entre dans le top 10 auprès des particuliers. Suzuki, déjà en belle forme au classement général (16), fait elle aussi un joli bond : 11auprès des particuliers.Trajectoire inverse pour les marques haut de gamme allemandes. Mais c’est logique : vu leurs prix, elles vendent beaucoup aux sociétés, peu aux particuliers.Déjà titrée voiture la plus vendue aux particuliers en 2018, la Dacia Sandero a continué à faire course en tête en février 2019. Mais la Renault Clio la suit bien plus près qu’en 2018, tandis que la Citroën C3 devance la Peugeot 208. La marque au Lion n’a d’ailleurs guère séduit les particuliers en septembre : le 2008 est précédé par le Renault Captur, le 3008 par le Dacia Duster.Belle performance en revanche d’une Renault Twingo dont les ventes à particuliers profitent de la prime de conversion allouée par l’Etat. Même mécanisme pour la Yaris : la petite Toyota fabriquée à Valenciennes vient en 11e position du classement des ventes à particuliers en février, à 40 unités seulement du Peugeot 3008 !