Au cours de l’été 2020, les sociétés financières, captives comme indépendantes, ont tiré la sonnette d’alarme. La disponibilité des véhicules d'occasion va devenir un sujet de préoccupation pour les professionnels, distributeurs comme marchands BtoC. La tendance est confirmée par les marchands qui vendent aux professionnels. Au sortir du confinement, la reprise a en effet souri au marché de la seconde main. En progression de 29,1% en juin, le rythme s’est réaffirmé en juillet, avec une croissance de 13,3%. Le rebond a asséché les stocks, en particulier ceux de VO récents (moins de 5 ans) dont les ventes ont, selon Autoways, enregistré une accélération de 21% en juillet, dans le sillage de l’envolée de 39% en juin.



Un rebond et des annonces

Sur un marché de l'occasion qui s’est tenu en volumes et en valeurs lors de la reprise, les performances ont levé les craintes d’un business atone. « Après la période de confinement, nous avons assisté à plusieurs phénomènes difficiles à anticiper », explique Nicolas Janin, directeur du développement de l’activité VO au sein du groupe Pautric. D’une part, ils font suite au rebond technique des ventes, conséquence du report des achats. D’autre part, les annonces gouvernementales ont créé un effet psychologique. Résultat: les mois de mai et de juin ont été marqués par un fort taux de prises de commandes VO, qui a impacté le niveau des stocks, analyse le responsable, chez qui les achats massifs se sont traduits par une progression de 40% des ventes VO. La disponibilité en véhicules récents a permis de satisfaire dans un premier temps à la demande. Mais le taux de rotation s’est accéléré également ces dernières semaines sur le VO de 36 mois.



Au début de l’été, le niveau de stocks dans les concessions était déjà « plutôt bas ». À la rentrée, il devrait être encore plus faible, avertit Christophe Maurel, président des concessionnaires au CNPA. Avec 1 140 VO disponibles, un seuil en repli de 20 à 25%, le groupe Pautric estime disposer d’un niveau « de raison », en rapport avec la dimension des affaires.

« Les parcs sont moins saturés, indique Nicolas Janin. Mais il faut être vigilant au vieillissement des VO qui ont pris 3 mois au cours du confinement. Nous devons être proactifs sur le “pricing” pour garder un bon taux de rotation.»

« Pilotage au jour le jour »

La situation est semblable du côté des marchands. « Nos stocks physiques sont inférieurs à ceux de l’an dernier, indique David Rairolle, directeur des activités de VPN Autos. Nous devrons passer le cap grâce à des arrivages déjà programmés. Pour autant, il faut rester extrêmement attentif, avec un pilotage au jour le jour.» Composant avec un niveau de stocks « très bas », après avoir été pris d’assaut, le groupe VO 3000 a racheté « en urgence » au début de l’été. Sur le retail en général, la baisse des stocks s’établit à 30%. Elle atteint 35 à 40% du côté de l’opérateur. « Nous avons vendu des produits qu’on ne vendait pas avant le confinement, observe le directeur Julien Mongis. Tout est parti, y compris des modèles qui n’étaient pas éligibles à la prime à la conversion.» Une embellie presque « anormale » : « Le marché était là. Il a surpris tout le monde. » À la sortie du confinement, les réseaux avaient rouvert leurs portes avec les mêmes volumes de véhicules. La crainte d’une gabegie du marché planait. En réalité, les professionnels de l’occasion ont réalisé en juin l’équivalent de deux mois d’activité. Les performances commerciales ont forcément vidé les parcs.



« Un brouillard absolu »

Les inquiétudes entourant les stocks disponibles taraudent à présent le secteur. « Le confinement nous a placés dans un brouillard absolu », détaille encore le dirigeant de VO 3000. Le marché des VO récents voit les loueurs de courte durée se désengager des volumes. Ils constituent une source d’approvisionnement en provenance des Balkans, d’Italie et d’Espagne dont ne disposeront pas les réseaux cet automne. « Les accords non aboutis avec les loueurs vont se ressentir », alerte Julien Mongis. Le taux limité de restitution des LCD s’ajoute à des constructeurs qui réservent les buy backs à leurs réseaux. Le phénomène aura un impact sur les disponibilités de la rentrée.

« L’été s’est révélé périlleux avec la baisse touristique en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans les Pays baltes, confirme David Rairolle. Nous savons qu’il y aura une tension sur les buy backs en fin d’année.»

Elle résulte des « déflottages » et de voitures qui n’ont pas été mises à la route par les loueurs. « Nous restons dépendants des loueurs de courte durée et des usines des constructeurs qui alimentent le marché en buy backs et en ventes tactiques », rappelle le responsable de VPN. Les leasers sont une source complémentaire de véhicules. Mais dans un contexte économique tendu, ils pourraient être tentés de prolonger les contrats. Un trou d’air alimenté, côté constructeurs, par un niveau de stocks VO opaque, remis sur le marché au compte-gouttes. La rétention s’ajoute à des parcs de stockage où les véhicules restitués attendent leur contre-expertise. Cet effet accordéon devrait perdurer encore quelques mois.



Contexte industriel

L’arrêt des chaînes de production au cours du confinement complexifie également la donne. « Depuis vingt ans, nous bénéficions d’une petite surproduction de véhicules qui sortaient soit en 0km, soit dans les réseaux officiels ou non », poursuit David Rairolle. Une variable d’ajustement qui devrait être mise à mal cette année: « Le stop-and-go des usines va générer de la tension à court terme. » Car leur redémarrage progressif se fait en priorité sur les commandes de véhicules neufs. Dès lors, le manque de disponibilité de VN en stocks oriente les acheteurs vers les véhicules de démonstration ou les 0km, alimentant de fait les tensions du marché de l’occasion. Le contexte industriel qui s’ajoute à la situation touristique laisse entrevoir une pénurie sur certaines lignes de produits, en particulier sur les modèles d’entrée de gamme.



La situation crée les conditions favorables à une hausse des prix des transactions. « Au cours du second semestre, il y aura moins de modèles récents ou de 0km. Et ils seront certainement plus chers », prévoit David Rairolle. « Le marché de l’occasion est le vrai marché, non subventionné, souligne Christophe Maurel. Il répond à la loi de l’offre et de la demande. » Les stocks moins nombreux s’accompagnent déjà d’un renchérissement des modèles disponibles. Une bonne surprise pour David Rairolle : « Nous avons augmenté nos prix de manière régulière, entre 2 et 3%. Le potentiel de clients est là. » Dans un contexte de crise sanitaire, le besoin de réassurance guide les consommateurs à acheter un véhicule d’occasion.

Augmentation des coûts d’achat

Sur un marché plus instable que d’ordinaire, la hausse des tarifs a atteint même, en début d’été, entre 5 et 8%, du côté de VO 3000. Le repositionnement vise à préserver les marges face à l’augmentation des coûts d’achat. Résultat : outre un risque de pénurie l’hiver prochain, l’inflation guette. « Il faudrait acheter plus cher qu’avant », observe Julien Mongis, pour qui il sera nécessaire de s’organiser au cours du second semestre afin de ne rater aucune source d’approvisionnement. Car si les ressources des professionnels se concentrent sur la vente, le nerf de la guerre demeure le sourcing, soit l’art de se fournir au bon prix et de maîtriser les frais de reconditionnement.

« Il est possible de trouver des produits intéressants à l’étranger, même si certains marchés, comme l’Allemagne, sont sous tension, avec des prix de vente en progression sur le VO récent », indique Nicolas Janin.

Pour les professionnels de l’occasion, diversifier les approvisionnements est devenu le maître mot, à l’heure où les loueurs s’organisent pour revendre directement leurs flottes auprès des particuliers ou des marchands. «Nous devons travailler le VO intermédiaire avec la LLD et se fournir en VO d’autres marques», avance Julien Mongis.

Du côté des distributeurs, l’enjeu est aussi d’élargir les achats externes en dehors des buy backs des constructeurs, l’objectif étant de reconstituer des stocks de VO à même d’alimenter les 2,5 millions de transactions réalisées par les professionnels chaque année. D’ores et déjà, les concessionnaires revendent moins aux marchands et aux sociétés de vente aux enchères, constate Christophe Maurel. Dans un contexte de stocks tendus, les initiatives en matière d’achat cash de VO directement auprès des particuliers est un autre levier, appelé à s’étendre, selon le représentant du CNPA. Le canal des reprises va devenir également stratégique. Son taux constitue un paramètre à surveiller pour le responsable. Malgré la vitalité des ventes VN post-confinement et un taux de reprise de 50%, la moitié des véhicules reste encore orientée vers les marchands ou la destruction.

Stratégie révisée

Le contexte conduit toutefois certains groupes à réviser leur stratégie. « Une part des VO revendus aux marchands sera reconsidérée, confirme Nicolas Janin. Les véhicules légitimes et propices au label constructeur seront conservés, car nous avons désormais des espaces de stockage.»

« Depuis le début de l’année, nous gardons davantage les véhicules des autres marques, abonde Julien Mongis. La tendance s’est accélérée.»

À court terme, les distributeurs vont se poser la question de conserver les reprises. Mais le VO intermédiaire présente toutefois des risques liés à la garantie ou à la préparation, souligne David Rairolle.

L’équation conjoncturelle a plusieurs inconnues qui peuvent conduire à une situation de tension des stocks, reconnaît Christophe Maurel. À l’automne, différents scénarios se dessinent. Parmi eux, des ventes de VN peu soutenues face à un marché du VO stable priveraient les distributeurs de reprises, générant des difficultés dans l’approvisionnement. Annoncée comme l’année du véhicule d'occasion, 2020 pourrait composer avec un atterrissage périlleux au cours du quatrième trimestre, au gré des perturbations économiques du secteur. Si la problématique apparaît inévitable jusqu’à la fin de l’année, les perspectives d’un retour à la normale demeurent plus aléatoires. Il pourrait prendre un an ou deux, selon David Rairolle. « Nous devons gérer une situation de tension en matière de réapprovisionnement et de hausse des prix, sans avoir de visibilité sur la fin d’année, explique Julien Mongis. Nous avançons à tâtons sur le marché, même si le gel de la côte Argus a bien servi. » Pour le dirigeant, il faut passer ce cap, avant un risque de récession économique en 2021.

« La période de relative tension présente le mérite de se focaliser sur ce qu’on est capable de vendre et de qualifier les ventes avec du financement, de la préparation, pour monter en qualité globale », remarque Nicolas Janin, qui attire l’attention sur le suivi des marqueurs associés aux LCD et à la montée en cadence des usines. « Il est difficile d’avoir des certitudes dans l’automobile. Pour autant, nous avons d’ordinaire davantage de visibilité », concède Christophe Maurel. Cet automne, la question sera bien de savoir s’il y aura suffisamment de VO pour tenir le marché.