Un Grand Prix de F1 à Hanoï en 2020

Une opportunité de développement

Le Vietnam pourrait produire 1,7 million de véhicules en 2035

VinFast a fait parler de lui à l’occasion du Mondial de l’automobile, en mettant en avant une inattendue marque premium vietnamienne, servie par les studios de style italiens Pininfarina et Ital Design et par l’ingénierie de Magna Steyr et de GM International.VinFast est une filiale de VinGroup, qui vient d’annoncer avec les autorités vietnamiennes la tenue d’un Grand prix de F1 dans le pays en 2020. Il s’agira d’un circuit urbain de 5,565 km dans les rues de Hanoï, capitale du Vietnam. Ce mercredi 7 novembre 2018, la direction du championnat du monde de F1 a officialisé la création de ce rendez-vous, qui viendra encore renforcer l’empreinte asiatique de la discipline.Parmi l’effervescence de l’automobile en Asie du Sud-Est, le Vietnam était jusqu'à présent en retrait, avec un taux de motorisation très faible et des implantations industrielles encore limitées. Mais récemment, à l’orée du printemps 2018, une usine ThacoMazda, dotée d’une capacité annuelle de production de 100000 véhicules (et d’un site « bus » de 20000 unités par an), a été inaugurée. Voilà qui traduit les ambitions des autorités vietnamiennes, ainsi que leur volonté de ne pas passer à côté d’une possibilité de développement.Ainsi, dans le cadre du salon Vietnam AutoExpo, qui s’est tenu en juin 2018 à Hanoï,, responsable du bureau des études et prévisions de marché de l’IPSI, avait affirmé lors d’une présentation que la production automobile pourrait progresser de 18,5% en moyenne chaque année entre 2018 et 2025 et de 13,8% entre 2025 et 2035. La production pourrait donc atteindre plus de 531500 véhicules en 2025, et plus de 1,7 million en 2035. En outre, porté par la rapide émergence d’une classe moyenne au Vietnam, la demande devrait aussi connaître une croissance très significative et le marché pourrait s’établir à 750000 ventes à l’horizon 2025.