« Tout va très vite sur le Web, il faut donc se renouveler en permanence, être agile, proposer de nouvelles idées pour coller aux attentes du client. Ce qui coûte cher, c’est de faire vivre le site, de l’optimiser, pas de le créer », confiait il y a quelques semaines Bruno Nomblot, qui co-dirige l’entité familiale.Le groupe, à l’instar de beaucoup d’autres gros acteurs de la distribution automobile, se voit contraint d’amorcer un virage numérique de grande envergure. Deux ans seulement après le déploiement de la première génération de ses sites Internet, l’opérateur familial a lancé le 20 mai 2019 les nouvelles versions de ses vitrines peugeot-nomblot.fr, fja-motors.fr et groupe-nomblot.com, conçus en partenariat avec ADstratégy.Afin de satisfaire des clients avides d’ergonomie numérique, le concessionnaire propose un éventail de services innovants, dont beaucoup font la part belle aux véhicules d’occasion. A titre d’exemple, l’usager peut désormais. La plateforme propose aussi la reprise en ligne d’un véhicule pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, des devis instantané (toutes marques) ou encore la prise de rendez-vous en ligne pour les entretiens courants, les réparations et aussi les pneumatiques.« Ces services en ligne sont les prémices d’une transformation digitale à long terme, qui se voit renforcée par une forte présence sur les réseaux sociaux, ou encore l’utilisation d’outils marketing d’automatisation et de personnalisation. Ces mises en place nous conduiront fin 2019 à proposer l’achat en ligne d’un véhicule, ainsi que sa livraison à domicile », indique le groupe.Au cœur d’une distribution automobile souvent pointée du doigt pour son manque d’audace sur le plan de la digitalisation de ses interfaces, l’opérateur familial entend se positionner parmi les acteurs de premier plan sur le sujet en apportant des améliorations régulières.