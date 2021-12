Le cabinet de conseils C-Ways, expert en marketing et développement, exploite pour la première fois sa data science concernant le marché automobile. Et c'est par le biais de son étude Nextcar, qu'il entend offrir une vision analytique et prédictive des arbitrages et parcours d’achat à son « club d’adhérents », composé de constructeurs, de loueurs, de financeurs, d’assureurs et de distributeurs.



Si la majorité des résultats leur reste exclusive, C-Ways livre tout de même quelques chiffres clés de son enquête, ainsi réalisée sur 2 000 ménages acheteurs de VN/VO de moins de 6 mois, 500 ménages intentionnistes décidés et 200 achats sociétés (TPE et professions libérales…).

On peut changer d'avis...

Tout d’abord, l’enquête montre que 68% des sondés savent comment ils vont financer leur voiture avant d’entamer le parcours d’achat automobile (renseignement, comparaison, personnalisation et prise de décision). D’ailleurs, cette période dure environ 9,7 semaines en moyenne. Mais, si 28% savent exactement le modèle qu’ils souhaitent acquérir en début de réflexion, 24% peuvent changer d’avis sur la marque ou le modèle au cours du processus.

L’âge des acheteurs au 1er semestre 2019 semble varier selon le choix de financement d'un nouveau véhicule et la formule locative serait davantage plébiscitée par les plus jeunes : la moyenne d’âge en leasing VN gravite autour de 54 ans, tandis que celle des acheteurs VN hors leasers tourne autour de 60 (46 ans, pour les VO).

Le business gagnant-gagnant du leasing

Et ceux qui achètent en location sont de nature fidèle, la preuve en deux chiffres selon C-Ways. Premièrement, 93% des leasers VN renouvellent leur contrat en leasing VN. Le cabinet justifie cet engouement par une certaine forme de souplesse de la part des loueurs, qui peuvent effacer les frais de remise en état du véhicule si le client retente l’expérience…



Ensuite, la formule locative permet également une fidélité plus accrue à la marque car 83% des possesseurs de VN signent de nouveau avec la même marque quand moins de 70% de propriétaires en propre le font.

C-Ways assure aussi que le leasing est un business gagnant-gagnant, autant pour le ménage que pour le distributeur, dans le sens où le cycle commercial est accéléré de 1 à 2 ans (vitesse de renouvellement), les professionnels revoyant ainsi plus souvent leurs clients dans ce type de relation.