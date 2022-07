Une démarche accessible depuis Leboncoin et L’argus

Leboncoin et L’argus continuent de développer leurs synergies en lançant, ce lundi 4 avril 2022, une nouvelle offre commune dédiée au sourcing VO. Baptisé Le bon sourcing, ce service accessible aux pros diffusant des annonces sur Leboncoin ou disposant d’un Pack auto performance a été pensé comme un facilitateur de mise en relation entre le particulier qui cherche à faire reprendre son véhicule et le professionnel en quête de modèles d’occasion. Alors que les délais à rallonge sur le marché du neuf font surchauffer le marché de l’occasion, les niveaux de stocks sont en effet historiquement bas dans les parcs de VO.Selon une étude menée par Leboncoin auprès de ses clients professionnels, il ressort que 66 % d’entre eux déclarent avoir des besoins en termes de sourcing VO, tandis qu’ils sont 55 % à rencontrer des difficultés pour s’approvisionner. Or, 42 % des pros effectuent leurs recherches de véhicules auprès des particuliers. Sachant que 89 % des particuliers utilisent Leboncoin pour vendre leur véhicule d’occasion, la plate-forme de petites annonces aux 11 millions de visiteurs uniques par jour constitue logiquementÀ LIRE. Voitures d'occasion. Ces nouveaux acteurs européens aux dents longues Concrètement, les vendeurs particuliers souhaitant s’adresser à un professionnel disposent de deux canaux pour proposer leur véhicule : une nouvelle bannière visible sur la page d’accueil des ventes automobiles sur Leboncoin et l’onglet « Vendre » du site largus.fr . Après avoir indiqué quelques informations sur son véhicule, son kilométrage et son lieu de résidence, le particulier n'a plus qu'à accepter l’envoi de ses coordonnées à trois professionnels de sa région en recherche de ce modèle pour être recontacté.Quant aux professionnels, il leur suffit d'indiquer, via leur espace dédié sur l’un des deux sites, quelques critères de recherche (marques, kilométrages...) et une zone de chalandise souhaitée pour apparaître parmi les suggestions proposées par l’algorithme.