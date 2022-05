L’argus propose dans son supplément distribution de septembre 2020 son traditionnel classement des 100 premiers groupes de distribution, selon leur chiffre d’affaires sur l’année 2019.



Les principaux enseignements :

Le chiffre d’affaires du top 100 a augmenté de 10,1% par rapport à celui du top 100 de l’an passé

par rapport à celui du top 100 de l’an passé Neuf groupes de distribution automobile se situent désormais au-dessus du milliard d’euros de chiffre d’affaires

Vingt neuf opérateurs ont affiché un CA inférieur à 200M€ en 2019

38 groupes ont commercialisé plus de 10 000 voitures neuves

18 opérateurs ont vendu plus de 20 000 occasions



-Ce supplément est disponible à la commande en cliquant sur ce lien

Des agglomérations sous forte influence

Vous retrouverez également une étude inédite qui braque les projecteurs sur dix villes hexagonales et leur agglomération, dans lesquelles un seul groupe distribue un grand nombre de marques. L’exemple le plus éloquent reste celui de Montpellier, où le groupe Tressol-Chabrier est implanté via 15 marques.



Ce supplément dresse un classement des plus gros opérateurs hexagonaux sur la base du volume de vente de voitures neuves et d’occasion.

Entretiens et saga de groupes « familiaux »



Enfin, dans ce numéro spécial, L’argus a souhaité mettre en avant le caractère familial qui perdure encore dans la distribution automobile, à travers les entretiens de trois jeunes dirigeants, qui incarnent la relève au sein de l’entreprise, et une saga consacrée au groupe Rousseau, dirigé par Hervé, Gilles et Michel Rousseau.