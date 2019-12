L'argus. Pensez-vous que les réticences sur l’électrique ont évolué ?

Jean-Philippe Imparato. Oui. Nous sommes clairement à l’aube d’une rupture ; la montée de l’électrique est pour moi irréversible. La première réticence était l’autonomie. Je ne pense plus que cela soit le cas pour la plupart des clients. Avec l’augmentation des autonomies, ils sont désormais rassurés. Et n’oubliez pas que 80 % des automobilistes roulent moins de 50 km par jour. Avec la e-208, qui affiche une autonomie de 340 km (normes WLTP), une seule charge par semaine suffit donc pour la plus grande majorité de nos clients. La vraie question repose aujourd’hui sur les temps de recharge. Nous avons fait le choix de privilégier cette donnée : 80 % de la batterie peut, en effet, être rechargée en 30 minutes sur une borne de recharge rapide. L’autre question porte sur le coût d’usage de la voiture. Nous assurons que celui d’une e-208 est identique à celui de son équivalent thermique. [Lors de la présentation presse de la 208, Peugeot a fait un parallèle sur les différents coûts d’usage en intégrant le financement, l’énergie et la maintenance. Pour un modèle thermique, le financement représente 65 % (88 % pour le modèle électrique), l’énergie, 27 % (8 %) et la maintenance, 8 % (4%) NDLR]. Enfin, pour les clients qui souhaitent avoir un véhicule qui leur permet de rouler plus de kilomètres, pour partir en vacances par exemple, nous avons des offres de mobilité. Le Mobility Pass permet en effet de louer un véhicule thermique à des conditions préférentielles dans le réseau Peugeot.

Guillaume Couzy. Sur le coût d’utilisation, nous avons un important travail de pédagogie à réaliser auprès des clients via notre réseau. Pour nos forces commerciales, l’électrique est d’ailleurs une occasion unique de retourner aux fondamentaux de leur métier : écouter les clients afin de cerner leurs besoins et leur proposer le meilleur produit.

L'argus. Comment le réseau va-t-il compenser le manque à gagner en SAV dû à la réduction des coûts de maintenance d’une voiture électrique ?

G.C. Nous avons anticipé cette baisse de plusieurs façons. Pour faire revenir des clients qui ont une voiture plus ancienne, nous travaillons sur des offres commerciales intéressantes, en nous appuyant notamment sur la marque Eurorepar. En parallèle, nous ouvrons aussi nos ateliers au multimarquisme.

L'argus. Quelles sont les prévisions de ventes de la e-208 ?

G.C. Elle représente 20 % des commandes. Pour rappel, les premières livraisons de la e-208 arriveront dans le réseau en janvier, deux mois après le lancement de la 208.

J-P.I. En Europe, nous estimons que l’électrique (e-208 et e-2008) représentera chez Peugeot un mix de 7 % et les hybrides rechargeables (3008 Hybrid4 et 508 Hybrid4), 15 %. Mais ce sont des estimations basses et nous pensons que le potentiel est beaucoup plus important. Nous observons, en effet, un intérêt très vif de la part de nos clients ; aujourd’hui, 50 % de nos leads portent sur la e-208. Pour autant, l’essor du véhicule électrique dépend de beaucoup de facteurs qui ne sont pas de notre ressort, comme la fiscalité, aussi bien celle des particuliers que celle pour les sociétés, le réseau de bornes de recharge...

L'argus. Quelle est la valeur résiduelle de la e-208 ?

G.C. Elle est excellente ! Sur trois ans, elle est de 2000 € supérieure à celle de son équivalent thermique.

L'argus. Pour autant, le VO électrique peine à décoller principalement à cause de l’augmentation de la puissance des batteries et de l’autonomie sur les modèles les plus récents…

J-P.I. Je pense que l’on est arrivé à un pic sur les questions d’autonomie. Plus on l’augmente, plus cela coûte cher… Avec une telle stratégie, le risque est de limiter l’accès à la voiture électrique. Je ne crois pas non plus à l’obsolescence du véhicule électrique.

L'argus. L’électrique est-il rentable sur un segment inférieur de celui de la 208 ?

J-P.I. Le segment A va souffrir à cause de la nouvelle réglementation sur le CO 2 . Pour l’instant, nous n’avons pas prévu d’investir sur l’électrique sur ce segment.

L'argus. Existera-t-il une version cabriolet de la 208 ? Une version GTI ?

J-P.I. Nous avons fait des choix stratégiques et le cabriolet n’en fait pas partie. Nous avons massivement investi sur la version électrique, ce qui ne veut pas dire que nous avons abandonné la notion de plaisir. Bien au contraire. Vous l’avez vu au dernier salon de Genève, nous avons présenté notre stratégie Neo Performance avec notre concept 508 Sport Engineered, qui affiche des prestations de GT pour moins de 50 g/km de CO2.L'argus. La iOn est-elle toujours commercialisée ?G. C. Elle le sera jusqu’à la fin de l’année.