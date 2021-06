S’il est probable que les véhicules électrifiés deviendront, à moyen ou long terme, la mobilité dominante au sein du parc roulant français, il est de bon ton de rappeler que son processus de démocratisation risque d’être long. Aujourd’hui parent pauvre du parc automobile (0,5% au sein de l’Hexagone), l’électrique parviendra-t-il à gravir une pente bien escarpée ?Les freins les plus évidents à l’essor du véhicule électrique ne semblent pas s’éroder au fil du temps. Ainsi, la perception parfois biaisée de l’automobiliste français à son égard s’érige en étendard des cadenas à faire sauter dans un futur proche. Les reproches le plus communément formulés ? Trop cher, pas assez d’autonomie, et un problème de disponibilité des infrastructures de recharge.Comment modifier cette étiquette négative du VE ? Les ingrédients de la recette miracle se trouveraient entre les mains des pouvoirs publics, selon de nombreux protagonistes de l’industrie automobile hexagonale.Pour casser cette image négative du véhicule électrique, les acteurs politiques se doivent d’engager des mesures à grande échelle, afin de sensibiliser l’opinion publique sur l’absolue nécessité d’une prise de conscience écologique collective. C’est, en substance, le sous-texte à décrypter des déclarations de, directeur général de l’observatoire des experts de la mobilité. « L’électrique ne marchera qu’à partir du moment où il y aura une réelle volonté des pouvoirs publics et un accompagnement afin d’éviter la rupture de charge », déclare-t-il notamment. Aujourd’hui, des mesures contraignantes ont été instaurées, mais à l’échelle européenne uniquement. L’obligation pour les nouveaux véhicules de présenter une empreinte carbone inférieure à 95g/km symbolise le virage prohibitif et dissuasif opéré par les institutions du Vieux Continent. Ces directives font office d’épée de Damoclès au-dessus de la tête des constructeurs automobiles. La législation bruxelloise induit ainsi un rapport de force obligeant les mastodontes de l’industrie à adapter leurs gammes de véhicules, quitte à engendrer une inéluctable perte de rentabilité, sans parler des menaces sur l’emploi.A l’échelle française, la réglementation se singularisait, jusqu’à présent, par une frilosité de tous les instants. Mais l’adoption à l’Assemblée nationale de loi d’orientation des mobilités (LOM), en juin 2019, semble indiquer un revirement de tendance marqué. L’objectif d’une neutralité carbone des transports terrestres d’ici à 2050, conformément aux engagements du Plan Climat traduisant l’Accord de Paris, suscite des espoirs légitimes parmi les réformateurs du secteur. Ce dessein s’accompagne d’une trajectoire claire : la réduction de 37,5% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et l’interdiction de ventes de voitures à énergies fossiles carbonées d’ici 2040. La France devient par la même occasion le 1er pays européen à inscrire cette ambition dans la loi.Même les doutes émis par les Français vis-à-vis de la distribution -jugée inégale- des bornes électriques au sein du territoire font l’objet d’un traitement spécial de la part du gouvernement. Il envisage une multiplication de leur nombre par 5 d’ici à 2022. De quoi estomper un scepticisme ambiant à l’égard de l’électrique ? Si les Français se déclarent à 78% prêts à franchir le pas lorsqu’on leur soumet la possibilité de se convertir au tout électrique, ils se révèlent beaucoup plus timorés à l’heure de mettre leurs paroles à exécution : moins de 1% d’entre eux font au final ce choix…En somme, il apparaît que les échanges organisés à l’initiative du MAP (AM&P (ANEA Mobilité & Prospective), filiale du groupe ANEA (Alliance Nationale des Experts en Automobile) renvoient à des freins connus à l’essor des véhicules électrifiés. Le mythe de Sisyphe est encore tenace.