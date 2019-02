Lors de l’annonce du rapprochement entre les groupes Lamirault et Schumacher en octobre 2018, il était surtout question d’assurer la pérennité des entreprises et de créer des synergies sur un territoire géographique complémentaire. Quatre mois plus tard, l’heure est venue de passer à la croissance externe.L’Autorité de la concurrence rapporte ainsi que « la société Lamirault Finances, à laquelle s'est substituée la société Lamirault Schumacher Distribution, a confirmé sa volonté de racheter à JLG Financiere les titres que cette dernière détient directement ou indirectement dans le capital des sociétés Automobiles JLG, Ets Leroux, Haut Anjou, JL Guilmault, Mayenne Autos, Sadac et SN Laval Automobiles sous conditions suspensives ». Cette opération englobeà Ancenis, Chateaubriand (44), Redon, Vitré, Fougères (35), Château-Gontier, Laval Saint-Berthevin, Laval Les Touches et Mayenne (53). En revanche,Il est indiqué que l'opération « devra être effective au plus tard le 1er avril 2019, à l'exception de la société SN Laval Autos (Renault et Dacia à Laval Saint-Berthevin), dont les titres seront cédés au plus tard le 1er janvier 2020 ». En 2017, le groupe Guilmault avait représenté un chiffre d’affaires deDéjà implanté en Bretagne (22, 35) et en Normandie (50) avec Renault et Dacia, le groupe dirigé par Edouard Schumacher et Olivier Lamirault va donc étendre son territoire sur la partie Ouest de la France et conforter son partenariat avec les deux marques de l’Alliance. Avec ce rachat, la