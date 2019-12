« Aujourd'hui, Faurecia est une compagnie capable de voler de ses propres ailes », a déclaré Patrick Koller, le directeur général, lors d'une journée investisseurs qui s’est tenue à Paris le 25 novembre 2019. Ce dernier a estimé que ce projet de fusion entre FCA et PSA, visant à créer le quatrième constructeur automobile mondial, représentait « une opportunité » pour son groupe. Selon Patrick Koller, cet accord sera probablement signé en décembre, comme prévu. Cependant, aucune discussion entre Faurecia et PSA sur les conséquences de cette opération n'aura lieu avant la signature.

Redressement significatif pour Faurecia

PSA, qui détient 46% de l'équipementier, avait annoncé fin octobre qu'il pourrait se désengager de sa filiale dans le cadre de son projet de fusion avec FCA. « PSA a été un actionnaire actif et très coopératif pour Faurecia à travers les années », a jugé le directeur général, rappelant que le constructeur français avait été un soutien « vital » pour l'équipementier durant la crise de 2008 et 2009. « Mais Faurecia aujourd'hui, n'est pas la même compagnie qu'à l'époque. C'est une compagnie qui a effectué un redressement significatif, qui a des résultats », a rappelé Patrick Koller. L'ensemble PSA-FCA constituerait « le premier client de Faurecia, environ au même niveau que le groupe Volkswagen. Nous voyons cela comme une opportunité, a-t-il poursuivi. Les deux groupes devront travailler sur les plateformes et tirer avantage des volumes. Nous sommes très forts sur les plateformes de PSA notamment sur les chaînes de traction. Nous travaillons aussi avec FCA, mais nous ne sommes pas leur premier fournisseur, donc nous voyons ici une opportunité de croissance ».

Meilleur profil pour les investisseurs

Selon Patrick Koller, d'un point de vue financier, un Faurecia indépendant bénéficierait d'un meilleur profil pour les investisseurs, grâce à « un flottant plus grand, une liquidité accrue et une meilleure visibilité ». Par ailleurs, la fusion entre PSA et FCA, et la vente par PSA de ses parts dans Faurecia, n'aura « aucun impact sur la stratégie » de l'équipementier.

Marge opérationnelle de 8% en 2022

L’équipementier, qui annonce un carnet de prises de commandes record estimé àpour les trois exercices 2017, 2018 et 2019, entrevoit une croissance annuelle moyenne des ventes supérieures à 5% sur les trois prochaines années et un chiffre d’affaires autour de 20,5Mds€ en 2022 . Sa marge opérationnelle devrait atteindre 8% des ventes à cet horizon (contre une prévision de 7% en 2019), grâce « au levier opérationnel sur les ventes et à des initiatives majeures, parmi lesquelles la transformation digitale et l'accélération de l'innovation dans les nouveaux périmètres de technologies ».