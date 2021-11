L’offre d’un repreneur refusée par Benteler

[Mise à jour du 25/11/2021] Jeudi 18 novembre 2021, l’équipementier automobile allemand Benteler a annoncé la fermeture de son usine de Migennes (Yonne), qui fabrique des pièces de moteur et des châssis depuis 30 ans. Ce sont ainsi 400 emplois qui sont amenés à être supprimés dans cette petite ville de 7 000 habitants située à 25 km d’Auxerre.En grève depuis l’annonce, les salariés organisent une journée « ville morte » ce mardi 23 novembre, avec le soutien des élus locaux. Ils invitent les commerçants et la population à les rejoindre devant l’usine à 13h30 pour une marche de soutien à travers la ville. Selon France Bleu,et certains y ont effectué toute leur carrière.À LIRE. Maflow. Les salariés du sous-traitant auto craignent une fermeture Pour justifier cette décision, la direction évoque des difficultés financières depuis 2007, ainsi que l’absence de repreneur, alors que Benteler emploie 25 000 salariés dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros en 2020. François Boucher, maire (LR) de Migennes, qui réclame l’intervention de l’État et de la région Bourgogne-Franche-Comté, a quant à lui affirmé sur les ondes de France Bleu Auxerre qu’un repreneur potentiel, Mutares, avait bien fait une offre, que l’équipementier avait décidé de ne pas retenir car il estimait que la pérennité du site ne pourrait pas être assurée. L’élu affirme que Mutares aurait été trop gourmand lors des négociations.« C'est une crise automobile sans précédent qui va arriver, a-t-il déclaré sur France Bleu Auxerre. Nous sommes en train de passer sur un mode électrique et ça bouleverse les stratégies de l'ensemble des constructeurs qui se recentrent plutôt dans les pays d'Europe à bas coûts et dans d'autres pays du monde. »De son côté, le candidat à l'Elysée« Quoi qu'il en coûtera M. Macron, il faut que Benteler Migennes reste active et au service de la filière automobile française », a déclaré l'ancien ministre socialiste. Il ajoute que « Quand on perd un établissement comme celui-ci, avec les emplois, les dégâts sur le territoire, les difficultés de reconversion, on sait les conséquences ».