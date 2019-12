Coup du sort ou pas ? A l’occasion du symposium sur la qualité de l’air organisé en novembre par Bosch, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), des kilomètres de bouchons s’étaient formés autour de son campus, retardant la venue de quelques intervenants, comme Luc Chatel, président de la PFA. Evidemment, la concordance des deux événements a donné lieu à quelques sourires...

Une enveloppe de 120 Mds€ en R&D

Au lieu d’introduire le symposium, l’ex-ministre en a été quitte pour délivrer le mot de la fin : « Outre les investissements des constructeurs automobiles en R&D chaque année, soit environ une enveloppe de 120 Mds€, le passage à l’électrification représentera en plus 220 Mds€ en Europe dans les cinq prochaines années. Tout le monde ne survivra pas, seulement ceux qui seront audacieux et innovants iront plus loin et seront apporteurs de solutions. Le débat sur le changement climatique est derrière nous, il n’y a plus d’option, l’industrie automobile n’a plus le choix et est devenue l’un des acteurs principaux. Elle n’est plus un problème, mais bien l’une des solutions pour assurer dans des délais extrêmement contraints la transition. »Luc Chatel a rappelé qu’en quinze ans, le niveau d’émissions de NOx et de particules avait été réduit de 50% et le niveau de CO 2 de 30 % sur la même période. La moitié encore sera peut-être atteinte d’ici à dix ans. « Nous avons donc une certaine légitimité et une certaine crédibilité, dont il faut user et abuser », a-t-il ajouté au nom de l’industrie automobile. Surtout quand des géants comme Bosch se mettent au vert.

La France, 5e marché de Bosch

Lors de son symposium, le groupe allemand a rappelé son aura dans le monde : 80 Mds€ de chiffre d’affaires à travers les quatre piliers d’activité que sont la mobilité, l’industrie, la maison connectée et la smart city, plus de 410 000 collaborateurs et 460 filiales. La France, où la firme pèse 3,1 Mds€ de chiffre d’affaires, 7 300 salariés et 23 usines, est son cinquième marché, mais la R&D y est importante, avec une enveloppe de 60 M€ (7,3 Mds€ pour la R&D à l’échelle mondiale). En organisant cet événement, Heiko Carrie, président de Bosch France-Benelux, a voulu expliquer pourquoi un acteur majeur au plan économique et industriel s’engage pour le climat : « Nous ne souhaitons pas faire de publicité pour Bosch. Il s’agit de débattre entre experts sur le bon rôle des grandes entreprises dans la réduction de leurs émissions de CO 2 , sur la mobilité et sur ce qu’elles peuvent faire pour réduire les polluants dans les rues. »

La France, plutôt bonne élève

Mesure et remplacement

Des solutions de mobilité « propres »

Deux plans sont à l’œuvre. Le premier est que, dès l’année prochaine, Bosch sera une, c’est-à-dire que la totalité de ses 400 sites dans le monde, de l’ingénierie à la production, en passant par l’administration et la R&D, ne laisseront plus aucune empreinte de CO2. Bosch serait ainsi la première grande entreprise industrielle à atteindre un tel objectif. Notons que la neutralité carbone souligne « le point d’équilibre entre le niveau des émissions qui doit être réduit massivement et la capacité qu’on a à stocker les émissions qu’on n’a pas su réduire, soit dans des puits carbones naturels, comme la forêt ou les océans, mais aussi les innovations technologiques à émissions négatives », selon Emilie Alberola, directrice recherche et innovation d’ EcoAct , cabinet conseil environnemental, qui affirme que la France est plutôt un bon élève sur ce plan et rappelle que, fin septembre, une loi a été adoptée, avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en divisant par six les émissions d’ici à 2050 par rapport à 1990. Pour atteindre cette tolérance zéro, Bosch met la main au portefeuille : le projet de sauvegarde du climat lui coûte environ 2 Mds€. « Mais nous tablons aussi sur des gains économiques de l’ordre de 1 Md€ », souligne Heiko Carrie.Comment l’équipementier va-t-il s’y prendre ? En explorant toutes les pistes, de l’amélioration de l’efficacité énergétique à la transformation des bâtiments, l’achat d’électricité « verte »...: la mesure des consommations d’énergie au global et par machine, ainsi qu’une sensibilisation auprès des salariés ; l’élaboration d’un système de marche-arrêt des services en fonction des besoins de production ; le remplacement des installations d’éclairage et des équipements vétustes pour des plus performants et automatisés ; la contractualisation de l’achat direct de l’énergie renouvelable au producteur. En France, l’usine de Rodez (Aveyron), spécialisée dans les bougies de préchauffage et les injecteurs pour moteur diesel, est l’exemple à suivre. « Le site est à la pointe. Outre d’autres travaux et nouveautés, le remplacement complet de la chaudière en une machine à biomasse permet de couvrir 90 % des besoins annuels du site, ce qui réduit ses émissions de CO2 d’environ 600 t par an », a précisé Florent Sibenaler, le responsable facility management de Bosch Rodez.

Le deuxième plan à échelle mondiale concerne la mobilité. Bosch développe des innovations pour les nouvelles motorisations, électriques et hybrides, et l’utilisation des énergies du futur. C’est une réelle révolution engagée depuis plusieurs années, qui se traduit par des actions multiples, avec une vision à 360° du groupe. Son programme nommé Vision Near Zero Immission* propose des solutions de mobilité « propres », sans pour autant arrêter d’investir dans le thermique. « Beaucoup de défis nous attendent dans l’automobile, en lien avec le diesel ou l’électrification, a affirmé Heiko Carrie. Nous sommes autant convaincus par le thermique – il y aura encore 75 % de véhicules thermiques produits en 2030, seuls ou en combinaison hybride – que par l’hydrogène, le véhicule connecté et l’électrique comme la principale source de mobilité de demain ou plutôt d’après-demain. »

Pour Bosch, les énergies du futur sont déjà là. Lors de son symposium, le groupe n’a pas manqué de présenter ses innovations comme ses tests et mesures des émissions de CO 2 sur route et par capteurs, son concept de maintenance Eco-Entretien, ses vélos et scooters électriques, ses carburants de synthèse, ses systèmes hybrides 48 V, ses piles à combustible, etc. Outre ses services et outils de nouvelle génération, l’équipementier s’est également lancé dans la confection de stations de mesure de l’air compactes (particules et dioxyde d’azote, température, pression et humidité) et dans le conseil pour les villes en matière de planification et de gestion du trafic.

Les chiffres clés*

