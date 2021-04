Le top 10 BMW en approche pour le groupe GCA (Gaist)

Part dans les ventes de la marque 46% en 2019

(34,3% en 2014) Pautric Nantes, Nantes Sud, La Baule, Rennes, Saint-Malo, Caen, Deauville, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Meylan, Lyon, Vénissieux, Cannes, Bourgoin-Jallieu 4 500 Emil Frey France Dax, Nîmes, Bayonne, Ales, Poitiers, Lille, Bordeaux, Aix-en-Provence, Arles, Lille Bavaria, Salon-de-Provence, Marignane, Arcachon 4 200 Horizon Rouen, Dieppe, Levallois-Perret, Paris Pozzi, Courbevoie, Pontoise, Saint-Gratien, 3 750 By My Car Noisy-le-Sec, Marne la Vallée, Ivry-sur-Seine, Chennevières-sur-Marne, Paris Rive Droite, Paris Rivoli 3 400 Neubauer Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Paris Mirabeau, Boulogne-Billancourt, Paris Concorde, Plaisir 3 350 Mery Orléans, Montargis, Blois, Tours 1 730 Dieu Mâcon, Lyon Vaize, Villefranche-sur-Saône, Saint-Etienne, Vienne, Roanne 1 650 Car Avenue Epinal, Metz, Nancy, Sarrebourg, Forbach, Thionville 1 630 Rossi Chambéry, Annecy, Sallanches, Annemasse, Thonon-les-Bains 1 600 Bruschet Toulon (x2), Marseille (x2), Monaco 1 415 Total 27 225

Le top 10 des distributeurs BMW a commercialisépar rapport à l'année précédente), représentant une part de 46 % des immatriculations de la marque en France. Le podium reste inchangé et de compose des groupes Pautric, Emil Frey France et Horizon. Deux opérateurs font leur entrée dans le classement : Rossi et Bruschet. Le groupe Harduin n'y figure plus, tandis que BMW France n'a pas intégré cette année sa filiale de distribution dans le top 10. En 2019, celle-ci a écoulé un volume de 3 650 voitures neuves BMW via ses sites de Paris 15 et de Vélizy.Avec l'acquisition récente des affaires de Philippe Emond, le groupe GCA (Gaist) devrait se rapprocher du top 10 sur cet exercice 2020. Au 1janvier dernier, le réseau BMW couvrait l'Hexagone avecA LIRE. Le top 10 des groupes de distribution par marque automobile en France