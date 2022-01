Comme en 2017 et en 2018, le groupe Midi Auto (Hory) a dominé le classement des plus gros vendeurs de voitures neuves de la marque Citroën en France. Le podium reste également inchangé et comprend les groupes Bernard et Emil Frey. Deux changements sont à noter dans le top 10 de 2019 : l'entrée des groupes Gemy (8e) et Chopard (9e), consécutive à des opérations de croissance externe, et la sortie du groupe Sodida et du groupe Tuppin et Tuppin-Mary.



83 investisseurs dans le réseau Citroën

Au total, le top 10 a cumulé un volume de 80 130 voitures neuves en 2019, soit une progression de 14,9 % par rapport à celui de l'année précédente, pesant une part de 25,9 % des immatriculations de Citroën en France (24,4 % en 2018).

Une concession Citroën commercialisait 810 véhicules neufs en moyenne en 2019 (VP et VUL). Le réseau dénombrait 346 points de vente et 83 investisseurs au 1er janvier 2020.